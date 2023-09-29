Прокуратура: Спецпризначенці РФ у 2015 році спалили склад у Сватовому, скорегувавши дрони супутником

Офіс генпрокурора викрив командування та бойовиків елітного спецпідрозділу ЗС РФ, які у 2015 році за допомогою розвідувальних супутників скерували безпілотники на склад ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ у Сватовому на Луганщині. Їм оголосили підозру у диверсії.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За даними слідства, для виконання спецоперацій вони використовували російські спецрозвідувальні супутники, новітні зразки російського озброєння та розвідувальні вогневі комплекси радіоелектронної боротьби.

Під час виконання завдань спецпризначенці використовували позивні, фальшиві документи прикриття, заздалегідь підшукані абонентські номери інших країн, стверджує Офіс генпрокурора.

У 2015 році російські бойовики підірвали склад озброєння українських військових у Сватовому.

Для цього у жовтні 2015 року вони перемістили своє озброєння з тимчасово окупованого Донецька на передові позиції бойовиків. Звідти запустили дрони у склади ЗСУ у Сватовому та скинули на них запалювальні гранати з парашутною системою.

"В результаті цього на складах відбулась детонація запасу боєприпасів, які там зберігались. Загинуло четверо людей, ще 15 отримали різного ступеню тяжкості тілесні ушкодження, знищено військового майна та пошкоджено житло людей на суму понад 85 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Наразі колишньому командувачу російського ГРУ, командувачу ССО ЗС РФ, двом командирам спецпідрозділу ГРУ, 23 працівникам ССО ЗС РФ і бойовикам ОРДЛО повідомлено про підозру за фактом диверсії.

29 жовтня 2015 року у Сватовому здетонувало близько 3500 тонн боєприпасів. Внаслідок вибуху були пошкоджені прилеглі будинки та інфраструктура довкола. Після першого вибуху боєприпаси ще тривалий час детонували.

Спершу тодішній міністр оборони Степан Полторак заявив, що вибух міг статися внаслідок удару бойовиків, яких контролювали росіяни. Проте згодом стало зрозуміло, що до інциденту можуть бути причетні військовослужбовці, яких завербувала РФ.

Дивіться також: Сватівський напрямок. Дрон роти "Ахіллес" влучив у російський ЗРК "Тор-2М" – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.