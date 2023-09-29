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ГБР: К диверсии в Сватово причастны Чепига и Мишкин, пытавшиеся отравить Скрипалей – фото

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2023, 13:06
ГБР: К диверсии в Сватово причастны Чепига и Мишкин, пытавшиеся отравить Скрипалей – фото - Фото
Взрыв складов ВСУ в Сватово в 2015 году (Скриншот)

Государственное бюро расследований утверждает, что к взрыву в 2015 году на военном складе в Сватово Луганской области причастны в частности офицеры российского ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которые в 2018 году в британском городе Солсбери пытались отравить бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочь.

ГБР, СБУ и Офис генпрокурора сообщили о подозрении в диверсии:

- бывшему начальнику Генштаба ВС РФ Игорю Сергуну (возглавлял ведомство до 2016 года);

- бывшему охраннику диктатора Владимиру Путину Алексею Дюмину, который с 2013-го по 2015 год занимал должность начальника ССО российского ГРУ;

- командующему ССО ВС РФ генерал-майору Валерию Флюстикову;

– Командиру "161 Центра подготовки специалистов особого назначения" Генштаба ВС РФ генерал-майору Андрею Аверьянову, который, по данным ГБР, входит в окружение Путина.

Презентація ДБР

Также подозрения получили еще более 25 непосредственных организаторов и исполнителей диверсии среди российских спецслужб.

Среди них Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которые в 2018 году в британском городе Солсбери пытались отравить бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочь.

Презентація: ДБР

Презентація: ДБР

Также о подозрении сообщили и сообщникам российских диверсантов – предателям из Украины.

ГБР доказало, что один из них непосредственно руководил БпЛА, сбросившим взрывчатку на Сватово.

По данным правоохранителей, речь идет о гражданине Украины с позывным "Старт", который в 2014 году присоединился к террористической организации ЛНР, а затем начал работать на российские спецслужбы.

Презентація: ДБР

"В ходе совместного с представителями чешских правоохранителей расследования работники ГБР установили, что именно российские диверсанты взорвали военные склады в Чехии в 2014 году. Важную роль в этой диверсионной операции сыграли уже известные по попытке отравить Скрипалей в Солсбери Мишкин и Чепига", — говорится в сообщении ДБР.

Презентація: ДБР

По такому же сценарию они совершили диверсию 29 октября 2015 года и на военном складе в Сватово, добавляют в бюро.

  • 29 октября 2015 года в Сватово сдетонировало около 3500 тонн боеприпасов. В результате взрыва были повреждены близлежащие дома и инфраструктура вокруг. После первого взрыва боеприпасы еще долго детонировали.
  • Сначала тогдашний министр обороны Степан Полторак заявил, что взрыв мог произойти в результате удара боевиков, контролируемых россиянами. Однако впоследствии стало ясно, что к инциденту могут быть причастны военнослужащие, которых завербовала РФ.

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Милана Головань
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