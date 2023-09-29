ДБР: До диверсії у Сватовому причетні Чепіга та Мішкін, які намагалися отруїти Скрипалів – фото

Державне бюро розслідувань стверджує, що до вибуху у 2015 році військового складу у Сватовому Луганської області причетні, зокрема, офіцери російського ГРУ Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін, які у 2018 році у британському місті Солсбері намагалися отруїти колишнього співробітника російської військової розвідки Сергія Скрипаля та його доньку.

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ДБР, СБУ та Офіс генпрокурора повідомили про підозру у диверсії:

- Колишньому начальнику Генштабу ЗС РФ Ігорю Сєргуну (очолював відомство до 2016 року);

- Колишньому охоронцю диктатора Володимира Путіна Олексію Дюміну, який із 2013-го до 2015 року обіймав посаду начальника ССО російського ГРУ;

- Командувачу ССО ЗС РФ генерал-майору Валерію Флюстикову;

- Командиру "161 Центру підготовки спеціалістів особливого призначення" Генштабу ЗС РФ генерал-майору Андрію Авер'янову, який, за даними ДБР, входить до близького кола Путіна.

Також підозри отримали ще понад 25 безпосередніх організаторів та виконавців диверсії з-поміж російських спецслужб.

Серед них, зокрема, Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін.

Також підозру повідомили й спільникам російських диверсантів – зрадникам з України.

ДБР довело, що один із них безпосередньо керував БпЛА, який скинув вибухівку на Сватове.

За даними правоохоронців, йдеться про громадянина України з позивним "Старт", який у 2014 році приєднався до терористичної організації ЛНР, а згодом почав працювати на російські спецслужби.

"У ході спільного з представниками чеських правоохоронців розслідування працівники ДБР встановили, що саме російські диверсанти підірвали військові склади у Чехії у 2014 році. Важливу роль у цій диверсійній операції відіграли вже відомі за спробою отруїти Скрипалів у Солсбері Мішкін та Чепіга", – йдеться у повідомленні ДБР.

За таким же сценарієм вони вчинили диверсію 29 жовтня 2015 року й на військовому складі у Сватовому, додають у бюро.

29 жовтня 2015 року у Сватовому здетонувало близько 3500 тонн боєприпасів. Внаслідок вибуху були пошкоджені прилеглі будинки та інфраструктура довкола. Після першого вибуху боєприпаси ще тривалий час детонували.

Спершу тодішній міністр оборони Степан Полторак заявив, що вибух міг статися внаслідок удару бойовиків, яких контролювали росіяни. Проте згодом стало зрозуміло, що до інциденту можуть бути причетні військовослужбовці, яких завербувала РФ.

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