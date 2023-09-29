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Агент СБУ проник у лави ССО РФ. Зібрав докази щодо воєнних злочинів і винних, однак загинув

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29.09.2023, 15:27
Агент СБУ проник у лави ССО РФ. Зібрав докази щодо воєнних злочинів і винних, однак загинув - Фото
Ілюстративне фото

Агент Служби безпеки України зміг проникнути до лав однієї з найзасекреченіших російських спецслужб – ССО РФ, завдяки чому вдалося задокументувати воєнні злочини росіян та встановити причетних до диверсій. Про це на брифінгу розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

За його словами, після вибухів військового складу у Сватовому на Луганщині, СБУ взяла бойовика терористичного утворення "ЛНР", який знав деталі інциденту.

"СБУ його "розколола" та отримала інформацію про причетність ССО РФ до атаки на Сватове. Надалі СБУ вдалося проникнути у лави ССО через свого агента", – сказав Дехтяренко.

Служба змогла отримати необхідну інформацію про особливості та деталі російської організації, її учасників, а також структуру, за якою вона працює.

Дехтяренко наголосив, що завдяки роботі українського агента, СБУ вдалося дізнатися про злочини ССО РФ та задокументувати їх. Під час виконання наступних завдань агент контррозвідки загинув.

Крім того, Служба безпеки зібрала докази причетності російських спецслужб до "теракту з банкою меду", який стався 16 січня 2015 року. Того дня 65-річний житель Луганщини нібито приніс нібито "подарунок" на блокпост ЗСУ. Виявилося, що у банці була вибухівка – загинув один та було поранено двох військовослужбовців. Пенсіонера засудили на 15 років тюрми, у суді він визнав провину.

За словами Дехтяренка, спецслужби країни-агресора також намагалися влаштувати теракт у центрі Києва взимку 2014 року. Тоді завербована росіянами жінка мала намір влаштувати вибух на одній зі станцій метро. Вибухівка була закладена у її сумці.

Після повномасштабного вторгнення диверсанти ССО РФ періодично атакують позиції Сил оборони у прикордонних районах на півночі та сході України. Під час вилазок вони намагаються нападати на військових і прикордонників України та підривати військові об'єкти.

  • У межах розслідування ДБР з'ясувалося, що до вибуху у 2015 році військового складу у Сватовому Луганської області причетні, зокрема, офіцери російського ГРУ Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін, які у 2018 році у британському місті Солсбері намагалися отруїти колишнього співробітника російської військової розвідки Сергія Скрипаля та його доньку.
  • Офіс генпрокурора стверджує, що під час диверсії на військовий склад у Сватовому російські бойовики корегували дрони з вибухівкою за допомогою супутників.
Мілана Головань
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