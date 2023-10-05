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ВСУ за день уничтожили шесть танков, САУ и БМП под Бахмутом – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2023, 14:00
Скриншот из видео
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Украинские защитники за день уничтожили шесть танков российских оккупантов на Бахмутском направлении, сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

"Наши воины отминусовали три танка Т-72, один Т-80, два Т-90. Также самоходную артиллерийскую установку 2с1 и одну боевую машину пехоты", – написал он.

На видео FVP-дроны последовательно уничтожают эти единицы техники. Когда это произошло не уточняется.

Боевую работу выполняли: группа "Асгард" подразделения "Очі" 120 отдельного разведывательного батальона во взаимодействии с группой "Шарк" 28 отдельной мехбригады, группой "Клавдича" 92 отдельной штурмовой бригады и начальником службы радиоэлектронной борьбы и киберборьбы 28 отдельной мехбригады.

  • Служба безопасности Украины поразила комплекс противовоздушной обороны оккупантов С-400 "Триумф" в Белгородской области РФ. Об этом сообщают источники LIGA.net в СБУ. Видео распространяют россияне в соцсетях.
  • ВСУ уничтожили российский автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления РБ-301Б "Борисоглебск-2" в Донецкой области. Это первый задокументированный случай, сообщили в Ракетных войсках и артиллерии ВСУ.
  • В августе реактивные подразделения Сил обороны уничтожили уникальную мобильную береговую радиолокационную станцию "Предел-Е" в Херсонской области.

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Артём Джерипа
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