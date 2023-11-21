Украинские разработчики создали новый дрон-камикадзе "Мамонт", он уже отработал на передовой этой неделе. Видео опубликовал производитель FPV-дронов Эскадрон.

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"Уважаемые, поздравляйте, у нас очередное боевое пополнение. Долго никому не рассказывали, чтобы не сглазили, тестировали, улучшали, лечили детские болезни, пока не вырастили этого здоровяка. Назвали так, как звали крупнейшего коня в истории", – пишет

Разработчики так описывают дрон: "Щедрый, любит делиться 4-х килограммовыми конфетами (вес боевой части – Ред.) с плохишами. Звучит как реактивный самолет, страх нагоняет за километр".

Боевую работу с дроном проделали защитники из подразделения М2 Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины.

На видео беспилотник влетает во второй этаж здания, после чего происходит взрыв.

СПРАВКА. Вероятно, самым большим конем в истории человечества был конь по имени Мамонт (также известный как Семпсон), родившийся в 1848 году. Животное принадлежало к британской породе лошадей-тяжеловозов шайр. Мамонт имел высоту 219 см, а его максимальный вес оценивался в 1524 килограмма. Тогда еще не было книги рекордов Гиннеса, поэтому достижения не оформили документально.

Украинские защитники дроном-камикадзе PEGAS уничтожили российский танк Т-90.

Силы обороны за день уничтожили шесть танков российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Украинцы показали видео применения усовершенствованного дрона-камикадзе Pegas+: броня на куски.

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