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В Украине создали новый дрон-камикадзе "Мамонт", уже применялся на фронте – видео видео

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21.11.2023, 20:30
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Украинские разработчики создали новый дрон-камикадзе "Мамонт", он уже отработал на передовой этой неделе. Видео опубликовал производитель FPV-дронов Эскадрон.

"Уважаемые, поздравляйте, у нас очередное боевое пополнение. Долго никому не рассказывали, чтобы не сглазили, тестировали, улучшали, лечили детские болезни, пока не вырастили этого здоровяка. Назвали так, как звали крупнейшего коня в истории", – пишет

Разработчики так описывают дрон: "Щедрый, любит делиться 4-х килограммовыми конфетами (вес боевой части – Ред.) с плохишами. Звучит как реактивный самолет, страх нагоняет за километр".

Боевую работу с дроном проделали защитники из подразделения М2 Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины.

На видео беспилотник влетает во второй этаж здания, после чего происходит взрыв.

СПРАВКА. Вероятно, самым большим конем в истории человечества был конь по имени Мамонт (также известный как Семпсон), родившийся в 1848 году. Животное принадлежало к британской породе лошадей-тяжеловозов шайр. Мамонт имел высоту 219 см, а его максимальный вес оценивался в 1524 килограмма. Тогда еще не было книги рекордов Гиннеса, поэтому достижения не оформили документально.
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  • Украинцы показали видео применения усовершенствованного дрона-камикадзе Pegas+: броня на куски.

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Артём Джерипа
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