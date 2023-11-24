Воздушные силы ВСУ: Уничтожили все три дрона Shahed, которыми Россия атаковала ночью
Воздушные силы ВСУ уничтожили все три дрона-камикадзе типа Shahed-131/136, которыми россияне атаковали Украину ночью, сообщили военные.
Захватчики атаковали тремя беспилотниками с юго-восточного направления, отметили ВС.
Украинские защитники сообщали о движении групп дронов в разных областях.
В Хмельницкой областной администрации написали о работе противовоздушной обороны, разрушений и жертв не зафиксировано, впоследствии ПС сообщили, что под ударом находился Староконстантинов.
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что также оккупанты ударили двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59.
Он отмечал, что авиация ВСУ "довольно-таки мобильна" и защитники имеют десятки оперативных аэродромов по всей территории государства, поэтому РФ не удастся так просто уничтожить украинскую авиацию.
Самолеты Су-24М используются для нанесения ударов дальнобойными ракетами Storm Shadow.
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