UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Воздушные силы ВСУ: Уничтожили все три дрона Shahed, которыми Россия атаковала ночью

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2023, 07:50
Воздушные силы ВСУ: Уничтожили все три дрона Shahed, которыми Россия атаковала ночью - Фото
Мобильная огневая группа работает по "шахеду" (Иллюстративный скриншот с видео)

Воздушные силы ВСУ уничтожили все три дрона-камикадзе типа Shahed-131/136, которыми россияне атаковали Украину ночью, сообщили военные.

Захватчики атаковали тремя беспилотниками с юго-восточного направления, отметили ВС.

Украинские защитники сообщали о движении групп дронов в разных областях.

В Хмельницкой областной администрации написали о работе противовоздушной обороны, разрушений и жертв не зафиксировано, впоследствии ПС сообщили, что под ударом находился Староконстантинов.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что также оккупанты ударили двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59.

    Инфографика: Воздушные силы

    СПРАВКА. В районе Староконстантинова Хмельницкой области расположен аэродром, там штатное место базирования бригады тактической авиации, имеющей на вооружении бомбардировщики Су-24М, сообщал спикер Воздушных сил.

    Он отмечал, что авиация ВСУ "довольно-таки мобильна" и защитники имеют десятки оперативных аэродромов по всей территории государства, поэтому РФ не удастся так просто уничтожить украинскую авиацию.

    Самолеты Су-24М используются для нанесения ударов дальнобойными ракетами Storm Shadow.

    Смотрите также: В Украине создали новый дрон-камикадзе "Мамонт", уже применялся на фронте – видео

    Артём Джерипа
    Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
    войнавоздушные силыShahedшахедСтароконстантинов

    Комментарии

    Последние новости
    Спецпроекты
     