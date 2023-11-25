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В Киеве атака "шахедов", работает ПВО, загорелся детский сад, повреждены окна

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2023, 06:07
В Киеве атака
Киев (Фото: Depositphotos)

Страна-террорист Россия атакует Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. В Киеве сбивают беспилотники, работает противовоздушная оборона, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. На протяжении этого времени слышны взрывы, пишут местные ресурсы.

4:09. "Большое количество враждебных БПЛА заходит в Киев по разным направлениям! Настойчиво просим находиться в укрытиях к отбою тревоги!", - написал он.

5:20. Попко сообщил, что в Киеве работает ПВО.

5:53. "В результате сбивания вражеских БпЛА и падения обломков в Соломенском районе произошло возгорание на территории детского сада. Информация о пострадавших уточняется. Задействованы все экстренные службы", - написал глава КМВА.

6:03. Также в результате сбития дронов в Соломенском районе в отдельных домах есть повреждения окон в квартирах, сообщил Попко. Он призвал киевлян находиться в укрытиях, держаться подальше от окон и стекла.

Боевая работа сил ПВО продолжается, отметил глава КМВА.

6:11. "В Соломенском районе возгорание в нескольких местах - в жилом доме и нежилых помещениях", - написал мэр Киева Виталий Кличко. Ранее мэр сообщил , что в районе есть возгорание на открытой местности.

Он отметил, что в районе пострадал 11-летний ребенок: "Острая реакция на стресс. Медики оказывают помощь на месте".

6:17. Воздушные силы сообщили, что атака российских дронов с северо-востока продолжаются: группы шахедов находятся на западе Сумщины, вблизи Полтавы, Миргорода, в районе Нежина и восточнее Прилук на Черниговщине, на юге Киевщины, в районе Обухова, над Киевом и вокруг Киева.

6:20. "Еще несколько групп "Шахедов" заходит в Сумскую область из Курской области!", - написали ВС.

Новость дополняется...

Артём Джерипа
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