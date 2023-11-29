РФ массированно атаковала Украину дронами Shahed и ракетами Х-59. Взрывы в семи областях
Российские оккупанты массированно атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 и управляемыми авиационными ракетами Х-59 в ночь на 29 ноября. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
Военные заявляют, что беспилотники запускали из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае РФ, пуски ракет фиксировались из оккупированной части Херсонской области.
Всего россияне выпустили 21 дрон и три ракеты. Основной целью БпЛА была Хмельницкая область, а ракет — юг Украины.
Атаку отражали зенитчики и мобильные огневые группы.
Боевая работа велась в Одесской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Запорожской, Хмельницкой и Николаевской областях. Были сбиты все "шахеды" и две ракеты, а третья не достигла своей цели.
- В Староконстантинове утром 28 ноября раздались взрывы, российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Shahed-136, обломки сбитого дрона упали на крышу частного дома, пострадавших и пожара нет.
- В ночь на 25 ноября страна-террорист Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. В Киеве сбивали беспилотники, работала противовоздушная оборона, сообщил глава КГВА.
- Воздушные силы сообщили, что захватчики атаковали Украину рекордным количеством дронов-камикадзе Shahed. Силы обороны уничтожили 74 из 75 беспилотников и одну управляемую авиаракету Х-59.
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