Росіяни випустили рекордну кількість "шахедів" за всю війну – збито 71 з 75

У ніч на 25 листопада російські загарбники атакували Україну рекордною кількістю дронів-камікадзе Shahed. Сили оборони знищили 71 безпілотник та одну керовану авіаракету Х-59, повідомили Повітряні сили.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Рекордну кількість "шахедів" запустили з двох напрямків — Приморсько-Ахтарська та району Курської області РФ, основним напрямком удару було місто Київ, зауважують військові.

Протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях: Київській, Сумській, Дніпропетровській Запорізькій, Миколаївській та Кіровоградській, пишуть у ПС.

Для відбиття повітряної атаки залучили зенітні ракетні війська, тактичну авіацію, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби зі складу Сил оборони, зауважує відомство.

"В результаті протиповітряного бою цієї ночі силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 71 ударний БпЛА Shahed-131/136. Переважна більшість – на Київщині", – повідомили військові.

Окрім цього у Дніпропетровській області було знищено керовану авіаційну ракету Х-59 окупантів, підсумовують ПС.

З ночі на 25 листопада країна-терорист Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. У Києві збивають безпілотники, працює протиповітряна оборона, повідомив глава КМВА.

Посадовець поінформував, що від падіння уламків є двоє постраждалих – в обох гостра реакція на стрес, без госпіталізації.

Міненерго повідомило, що загалом без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині столиці, тривають роботи з відновлення.

Читайте також: Повітряні сили ЗСУ: Знищили всі три дрони Shahed, якими Росія атакувала вночі

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.