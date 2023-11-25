Россияне выпустили рекордное количество "шахедов" за всю войну – сбито 71 из 75

В ночь на 25 ноября российские захватчики атаковали Украину рекордным количеством дронов-камикадзе Shahed. Силы обороны уничтожили 71 беспилотник и одну управляемую авиаракету Х-59, сообщили Воздушные силы.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Рекордное количество "шахедов" запустили по двум направлениям - Приморско-Ахтарск и району Курской области РФ, основным направлением удара был город Киев, отмечают военные.

Противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях: Киевской, Сумской, Днепропетровской Запорожской, Николаевской и Кировоградской, пишет ПС.

Для отражения воздушной атаки были привлечены зенитные ракетные войска, тактическая авиация, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы из Сил обороны.

"В результате противовоздушного боя этой ночью силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожен 71 ударный БпЛА Shahed-131/136. Подавляющее большинство – в Киевской области", сообщили военные.

Кроме этого в Днепропетровской области была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 оккупантов, заключают ВС.

"В результате противовоздушного боя этой ночью силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожен 71 ударный БпЛА «Shahed-131/136». Подавляющее большинство – в Киевской области", сообщили военные.

Кроме этого в Днепропетровской области была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 оккупантов, заключают ВС.

Новость дополняется...

С ночи на 25 ноября страна-террорист Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. В Киеве сбивают беспилотники, работает противовоздушная оборона, сообщил глава КМВА.

Чиновник проинформировал, что от падения обломков есть двое пострадавших – у обоих острая реакция на стресс, без госпитализации.





Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.