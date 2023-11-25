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Киев. Из-за атаки дронами есть отключения света в жилых домах и учреждениях в центре

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2023, 08:40
Киев. Из-за атаки дронами есть отключения света в жилых домах и учреждениях в центре - Фото
Линии электропередач (Иллюстративное фото)

В результате российской атаки дронами-камикадзе Shahed в Киеве обесточена воздушная линия электропередач: есть отключения в жилых домах и учреждениях, продолжаются работы по восстановлению. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

В общей сложности без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части столицы, продолжаются работы по восстановлению, пишет ведомство.

Также во время обстрела в области отключались воздушные линии 330 кВ, предварительно из-за повреждений в результате обстрела продолжается обследование для выяснения причин, отметили в Минэнерго.

  • С ночи на 25 ноября страна-террорист Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. В Киеве сбивают беспилотники, работает противовоздушная оборона, сообщил глава КМВА.
  • Чиновник проинформировал, что от падения обломков есть двое пострадавших – у обоих острая реакция на стресс, без госпитализации.
  • За сутки Силы обороны ликвидировали 860 российских оккупантов, уничтожили 18 артиллерийских систем, шесть танков, семь бронемашин и средство противовоздушной обороны захватчиков, сообщил Генштаб ВСУ.

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Артём Джерипа
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