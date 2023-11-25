Киев. Из-за атаки дронами есть отключения света в жилых домах и учреждениях в центре

В результате российской атаки дронами-камикадзе Shahed в Киеве обесточена воздушная линия электропередач: есть отключения в жилых домах и учреждениях, продолжаются работы по восстановлению. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

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В общей сложности без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части столицы, продолжаются работы по восстановлению, пишет ведомство.

Также во время обстрела в области отключались воздушные линии 330 кВ, предварительно из-за повреждений в результате обстрела продолжается обследование для выяснения причин, отметили в Минэнерго.

С ночи на 25 ноября страна-террорист Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. В Киеве сбивают беспилотники, работает противовоздушная оборона, сообщил глава КМВА.

Чиновник проинформировал, что от падения обломков есть двое пострадавших – у обоих острая реакция на стресс, без госпитализации.

За сутки Силы обороны ликвидировали 860 российских оккупантов, уничтожили 18 артиллерийских систем, шесть танков, семь бронемашин и средство противовоздушной обороны захватчиков, сообщил Генштаб ВСУ.

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