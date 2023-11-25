Київ. Через атаку дронами є відключення світла у житлових будинках та установах в центрі
25.11.2023, 08:40
Лінії електропередач (Ілюстративне фото)
Унаслідок російської атаки дронами-камікадзе Shahed у Києві знеструмлено повітряну лінію електропередач: є відключення у житлових будинках та установах, тривають роботи з відновлення. Про це повідомили у Міністерстві енергетики.
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Загалом без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині столиці, тривають роботи з відновлення, пише відомство.
Також під час обстрілу в області відключалися повітряні лінії 330 кВ, попередньо, через пошкодження внаслідок обстрілу, триває обстеження для з’ясування причин, зазначили у Міненерго.
- З ночі на 25 листопада країна-терорист Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. У Києві збивають безпілотники, працює протиповітряна оборона, повідомив глава КМВА.
- Посадовець поінформував, що від падіння уламків є двоє постраждалих – в обох гостра реакція на стрес, без госпіталізації.
- За добу Сили оборони ліквідували 860 російських окупантів, знищили 18 артилерійських систем, шість танків, сім бронемашин та засіб протиповітряної оборони загарбників, повідомив Генштаб ЗСУ.
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