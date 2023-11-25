Київ. Через атаку дронами є відключення світла у житлових будинках та установах в центрі

Унаслідок російської атаки дронами-камікадзе Shahed у Києві знеструмлено повітряну лінію електропередач: є відключення у житлових будинках та установах, тривають роботи з відновлення. Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

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Загалом без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині столиці, тривають роботи з відновлення, пише відомство.

Також під час обстрілу в області відключалися повітряні лінії 330 кВ, попередньо, через пошкодження внаслідок обстрілу, триває обстеження для з’ясування причин, зазначили у Міненерго.

З ночі на 25 листопада країна-терорист Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. У Києві збивають безпілотники, працює протиповітряна оборона, повідомив глава КМВА.

Посадовець поінформував, що від падіння уламків є двоє постраждалих – в обох гостра реакція на стрес, без госпіталізації.

За добу Сили оборони ліквідували 860 російських окупантів, знищили 18 артилерійських систем, шість танків, сім бронемашин та засіб протиповітряної оборони загарбників, повідомив Генштаб ЗСУ.

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