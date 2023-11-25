Сили оборони ліквідували 860 окупантів, знищили 18 артсистем та засіб ППО
За добу Сили оборони ліквідували 860 російських окупантів, знищили 18 артилерійських систем, шість танків, сім бронемашин та засіб протиповітряної оборони загарбників. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян на 25 листопада орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 323 760 (+860);
- танків ‒ 5502 (+6);
- бойових броньованих машин ‒ 10 263 (+7);
- артилерійських систем – 7851 (+18);
- РСЗВ – 905 (+1);
- засобів ППО ‒ 596 (+1);
- літаків – 323 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5808 (+8);
- крилатих ракет ‒ 1565 (+1);
- кораблів / катерів ‒ 22 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 259 (+29);
- спеціальної техніки ‒ 1112 (+4).
- З ночі на 25 листопада країна-терорист Росія атакує Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. У Києві збивають безпілотники, працює протиповітряна оборона, повідомив глава КМВА.
- Посадовець поінформував, що від падіння уламків є двоє постраждалих – в обох гостра реакція на стрес, без госпіталізації.
- Державна прикордонна служба опублікувала відео, як захисники з її складу ведуть штурм на Сватівському напрямку.
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