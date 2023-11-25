Силы обороны ликвидировали 860 оккупантов, уничтожили 18 артсистем и средство ПВО
За сутки Силы обороны ликвидировали 860 российских оккупантов, уничтожили 18 артиллерийских систем, шесть танков, семь бронемашин и средство противовоздушной обороны захватчиков. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян на 25 ноября ориентировочно составили:
- личного состава – около 323 760 (+860);
- танков ‒ 5502 (+6);
- боевых бронированных машин – 10 263 (+7);
- артиллерийских систем – 7851 (+18);
- РСЗО – 905 (+1);
- средств ПВО – 596 (+1);
- самолетов – 323 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 5808 (+8);
- крылатых ракет – 1565 (+1);
- кораблей / катеров – 22 (+0);
- подводных лодок – 1(+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 10 259 (+29);
- специальной техники – 1112 (+4).
- С ночи на 25 ноября страна-террорист Россия атакует Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. В Киеве сбивают беспилотники, работает противовоздушная оборона, сообщил глава КМВА.
- Чиновник проинформировал, что от падения обломков есть двое пострадавших – у обоих острая реакция на стресс, без госпитализации.
- Государственная пограничная служба опубликовала видео, как защитники из ее состава ведут штурм на Сватовском направлении.
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