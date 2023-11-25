UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Силы обороны ликвидировали 860 оккупантов, уничтожили 18 артсистем и средство ПВО

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2023, 08:10
Силы обороны ликвидировали 860 оккупантов, уничтожили 18 артсистем и средство ПВО - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки Силы обороны ликвидировали 860 российских оккупантов, уничтожили 18 артиллерийских систем, шесть танков, семь бронемашин и средство противовоздушной обороны захватчиков. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян на 25 ноября ориентировочно составили:

- личного состава – около 323 760 (+860);

- танков ‒ 5502 (+6);

- боевых бронированных машин – 10 263 (+7);

- артиллерийских систем – 7851 (+18);

- РСЗО – 905 (+1);

- средств ПВО – 596 (+1);

- самолетов – 323 (+0);

- вертолетов – 324 (+0);

- БпЛА оперативно-тактического уровня – 5808 (+8);

- крылатых ракет – 1565 (+1);

- кораблей / катеров – 22 (+0);

- подводных лодок – 1(+0);

- автомобильной техники и автоцистерн – 10 259 (+29);

- специальной техники – 1112 (+4).

Инфографика: Генштаб ВСУ

  • С ночи на 25 ноября страна-террорист Россия атакует Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. В Киеве сбивают беспилотники, работает противовоздушная оборона, сообщил глава КМВА.
  • Чиновник проинформировал, что от падения обломков есть двое пострадавших – у обоих острая реакция на стресс, без госпитализации.
  • Государственная пограничная служба опубликовала видео, как защитники из ее состава ведут штурм на Сватовском направлении.

Читайте также: Воздушные силы ВСУ: Уничтожили все три дрона Shahed, которыми Россия атаковала ночью

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапотеригенштаб

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 