Державна прикордонна служба опублікувала відео, як захисники з її складу ведуть штурм на Сватівському напрямку.

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"Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" просунулись в глибину оборони та зайняли передові позиції ворога на Сватівському напрямку", – пише відомство.

На відео бійці десантуються з бронемашини та ведуть бій з російськими окупантами. Захисник, котрий знімає відео, веде вогонь з однієї з модифікацій АК.

Згодом інший воїн виносить з бронемашини ручний гранатомет (можливо, RGP-40) та стріляє з нього – видно два вибухи.

24 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що у напрямку Куп'янська відбито три атаки в районі Синьківки.

Військовослужбовці 71-ої окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ показали, як вибили російських окупантів з їхніх позицій.

У вересні третя штурмова бригада опублікувала відео з налобної камери, як відбувалася зачистка зруйнованого села Андріївка від залишків розбитих на цій ділянці фронту російських військ.

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