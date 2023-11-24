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"Сталевий кордон" показав штурм під Сватовим: Взяли передові позиції окупантів – відео видео

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24.11.2023, 15:18
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Державна прикордонна служба опублікувала відео, як захисники з її складу ведуть штурм на Сватівському напрямку.

"Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" просунулись в глибину оборони та зайняли передові позиції ворога на Сватівському напрямку", – пише відомство.

На відео бійці десантуються з бронемашини та ведуть бій з російськими окупантами. Захисник, котрий знімає відео, веде вогонь з однієї з модифікацій АК.

Згодом інший воїн виносить з бронемашини ручний гранатомет (можливо, RGP-40) та стріляє з нього – видно два вибухи.

  • 24 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що у напрямку Куп'янська відбито три атаки в районі Синьківки.
  • Військовослужбовці 71-ої окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ показали, як вибили російських окупантів з їхніх позицій.
  • У вересні третя штурмова бригада опублікувала відео з налобної камери, як відбувалася зачистка зруйнованого села Андріївка від залишків розбитих на цій ділянці фронту російських військ.

Дивіться також: Авдіївський коксохім: ЗСУ показали, який вигляд має завод, врятували прапор "Шахтаря" – відео

Артем Джеріпа
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війнаприкордонникиштурмгвардія наступусталевий кордон
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