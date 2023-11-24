Генштаб: Росія наступає фронтом від сходу до півдня, ЗСУ тримаються під Херсоном — карта

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського та Вербового. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 64 бойові зіткнення. У напрямку Куп'янська відбито три атаки в районі Синьківки.

Під Бахмутом українські воїни відбили 11 штурмів у районах Кліщіївки та Андріївки, одночасно продовжують атаки на південному фланзі.

Росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку, завдають авіаційних ударів, Сили оборони відбили 20 атак поблизу Новокалинового, Авдіївки та Первомайського.

Також безуспішними були 14 атак у районах Мар'їнки, Георгіївки та Новомихайлівки, захлинулися штурми і біля Старомайорського.

У Запорізькій області армія РФ атакувала біля Вербового, успіху не мала. Українські з'єднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя.

На лівому березі Дніпра на Херсонщині ЗСУ утримують плацдарм, ведуть контрбатарейну боротьбу та знищують тили супротивника.

Українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження піхоти, озброєння та техніки.

Ракетники та артилеристи вразили три райони зосередження ворога, пункт управління, склад боєприпасів, засіб протиповітряної оборони та чотири одиниці артилерії.

19 листопада речник Сил оборони Таврійського напрямку повідомив, що в районі Авдіївки російське командування поповнює втрати в знекровлених підрозділах.

21 листопада WSJ опублікував статтю зі свідченнями українських військових, що в районі Авдіївки росіяни йдуть в атаки, "як зомбі", але ця тактика дає результати через кількісну перевагу.

23 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що на цьому напрямку окупанти не залишають спроб оточити Авдіївку, без успіху вели наступальні дії на схід від Новобахмутівки, на північ від Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 30 атак. Захисники стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат, зазначили військові.

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