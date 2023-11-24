Генштаб: Россия наступает по фронту от востока до юга, ВСУ держатся под Херсоном — карта

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Вербового. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения. В направлении Купянска отбито три атаки в районе Синьковки.

Под Бахмутом украинские воины отбили 11 штурмов в районах Клещеевки и Андреевки, одновременно продолжают атаки на южном фланге.

Россияне не оставляют попыток окружить Авдеевку, наносят авиационные удары, Силы обороны отбили 20 атак вблизи Новокалинового, Авдеевки и Первомайского.

Также безуспешными были 14 атак в районах Марьинки, Георгиевки и Новомихайловки, захлебнулись штурмы и у Старомайорского.

В Запорожской области армия РФ атаковала около Вербового, успеха не имела. Украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя.

На левом берегу Днепра в Херсонской области ВСУ удерживают плацдарм, ведут контрбатарейную борьбу и уничтожают тылы противника.

Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения пехоты, вооружения и техники. Ракетчики и артиллеристы поразили три района сосредоточения врага, пункт управления, склад боеприпасов, средство противовоздушной обороны и четыре единицы артиллерии. 19 ноября спикер Сил обороны Таврического направления сообщил, что в районе Авдеевки российское командование восполняет потери в обескровленных подразделениях.

21 ноября WSJ опубликовал статью со свидетельствами украинских военных, что в районе Авдеевки россияне идут в атаки, "как зомби", но эта тактика дает результаты из-за количественного преимущества.

23 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что на этом направлении оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку, без успеха вели наступательные действия восточнее Новобахмутовки, севернее Ласточкино, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 30 атак. Защитники стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери, отметили военные. Читайте также: ВСУ: РФ начала третью волну наступления на Авдеевку, потери резко возросли. Много техники

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.