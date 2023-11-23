ВСУ: РФ начала третью волну наступления на Авдеевку, потери резко выросли. Много техники

Российские оккупанты начали третью волну масштабного наступления на Авдеевку, задействовали большое количество бронированной техники. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Александр Штупун в эфире национального телемарафона.

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По его словам, 22 ноября враг начал третью волну штурмов в рамках наступления на Авдеевку.

Он отметил, что потери россиян резко выросли, захватчики задействовали значительное количество бронетехники.

За минувшие сутки украинские воины уничтожили три танка и семь бронемашин, армия РФ потеряла 501 человека, большинство именно под Авдеевкой.

Все штурмы были безуспешными, Вооруженные Силы Украины отбили 30 атак на Авдеевку, но активность противника все равно высокая.

19 ноября спикер Сил обороны Таврийского направления сообщил, что в районе Авдеевки российское командование восполняет потери в обескровленных подразделениях.

21 ноября WSJ опубликовал статью со свидетельствами украинских военных, что в районе Авдеевки россияне идут в атаки "как зомби", но эта тактика дает результаты из-за численного преимущества.

23 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что на этом направлении оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку, без успеха вели наступательные действия восточнее Новобахмутовки, севернее Ласточкиного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 30 атак. Защитники стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери, отметили военные. Смотрите также: Авдеевский коксохим: ВСУ показали, как выглядит завод, спасли флаг "Шахтера" – видео

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