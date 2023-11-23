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ВСУ: РФ начала третью волну наступления на Авдеевку, потери резко выросли. Много техники

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2023, 17:20
ВСУ: РФ начала третью волну наступления на Авдеевку, потери резко выросли. Много техники - Фото
Бои под Авдеевкой (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты начали третью волну масштабного наступления на Авдеевку, задействовали большое количество бронированной техники. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Александр Штупун в эфире национального телемарафона.

По его словам, 22 ноября враг начал третью волну штурмов в рамках наступления на Авдеевку.
Он отметил, что потери россиян резко выросли, захватчики задействовали значительное количество бронетехники.
За минувшие сутки украинские воины уничтожили три танка и семь бронемашин, армия РФ потеряла 501 человека, большинство именно под Авдеевкой.
Все штурмы были безуспешными, Вооруженные Силы Украины отбили 30 атак на Авдеевку, но активность противника все равно высокая. 
  • 19 ноября спикер Сил обороны Таврийского направления сообщил, что в районе Авдеевки российское командование восполняет потери в обескровленных подразделениях.
  • 21 ноября WSJ опубликовал статью со свидетельствами украинских военных, что в районе Авдеевки россияне идут в атаки "как зомби", но эта тактика дает результаты из-за численного преимущества.
  • 23 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что на этом направлении оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку, без успеха вели наступательные действия восточнее Новобахмутовки, севернее Ласточкиного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 30 атак. Защитники стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери, отметили военные.

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Дмитрий Гриниченко
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