ВСУ: РФ начала третью волну наступления на Авдеевку, потери резко выросли. Много техники
23.11.2023, 17:20
Бои под Авдеевкой (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты начали третью волну масштабного наступления на Авдеевку, задействовали большое количество бронированной техники. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Александр Штупун в эфире национального телемарафона.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, 22 ноября враг начал третью волну штурмов в рамках наступления на Авдеевку.
Он отметил, что потери россиян резко выросли, захватчики задействовали значительное количество бронетехники.
За минувшие сутки украинские воины уничтожили три танка и семь бронемашин, армия РФ потеряла 501 человека, большинство именно под Авдеевкой.
Все штурмы были безуспешными, Вооруженные Силы Украины отбили 30 атак на Авдеевку, но активность противника все равно высокая.
- 19 ноября спикер Сил обороны Таврийского направления сообщил, что в районе Авдеевки российское командование восполняет потери в обескровленных подразделениях.
- 21 ноября WSJ опубликовал статью со свидетельствами украинских военных, что в районе Авдеевки россияне идут в атаки "как зомби", но эта тактика дает результаты из-за численного преимущества.
- 23 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что на этом направлении оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку, без успеха вели наступательные действия восточнее Новобахмутовки, севернее Ласточкиного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 30 атак. Защитники стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери, отметили военные.
Смотрите также: Авдеевский коксохим: ВСУ показали, как выглядит завод, спасли флаг "Шахтера" – видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии