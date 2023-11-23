Генштаб: Під Авдіївкою відбито 30 атак, окупантам завдають значних втрат – карта

Російські загарбники вели штурмові та наступальні дії на Куп'янському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському й Запорізькому напрямках, Сили оборони відбили атаки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні.

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Упродовж доби відбулося 74 боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку вели штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки й Іванівки Харківської області, де Силами оборони відбито 12 атак.

На Лиманському напрямку росіяни наступальних (штурмових) дій не вели.

На Бахмутському напрямку загарбники наступальних (штурмових) дій не вели. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але українські захисники стійко тримають оборону, завдаючи росіянам значних втрат.

Загарбники без успіху вели наступальні дії східніше Новобахмутівки, північніше Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 30 атак.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили 18 атак окупантів у районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку росіяни без успіху вели штурмові дії біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку загарбники чотири рази без успіху намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

На Херсонському напрямку українські захисники надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра.

Авіація Сил оборони завдала удару по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, пункт управління, засіб протиповітряної оборони, чотири артилерійських засоби та склад боєприпасів росіян.

22 листопада Генштаб повідомив, що російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського, Роботиного та Кам'янського.

Міністр оборони Рустем Умєров розповів про основні підсумки 17-го засідання у форматі "Рамштайн". Зокрема союзники оголосили про нові пакети підтримки України та сформували коаліцію наземних засобів протиповітряної оборони.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило удар по російських загарбниках із 810-ї окремої бригади морської піхоти.

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