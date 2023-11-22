Генштаб: Росія наступає на семи напрямках, ЗСУ атакують під Херсоном та Запоріжжям — карта

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського, Роботиного та Кам'янського. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 48 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито три атаки в районах Синьківки та Петропавлівки.

Поблизу Кремінної безуспішними були штурми в районі Сіверська.

Під Бахмутом українські воїни відбили п'ять атак біля Кліщіївки та Південного, водночас продовжують штурмувати на південному фланзі.

Росіяни намагаються оточити Авдіївку, зазнають великих втрат, Сили оборони відбили 13 атак у районах Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та Первомайського.

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Також відбито 18 атак у районах Мар'їнки та Новомихайлівки, провалилися штурми неподалік Старомайорського.

У Запорізькій області ЗСУ відбили атаки в районах Роботиного та Кам'янського. Українські з'єднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя.

На лівому березі Дніпра на Херсонщині українські підрозділи утримують плацдарм, ведуть контрбатарейну боротьбу та б'ють по тилах росіян.

Українська авіація завдала удару по пункту управління, шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також два — по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники та артилеристи вразили пункт управління, три райони зосередження загарбників та два склади боєприпасів.

10 листопада головнокомандувач ЗСУ назвав кількість втрат Росії за місяць її штурмів Авдіївки: ліквідовано близько 10 000 російських окупантів, знищено понад 100 ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та 7 літаків Су-25.

14 листопада Сили оборони знищили ще один літак-штурмовик Су-25 російських загарбників на Авдіївському напрямку.

Президент Зеленський про штурми Авдіївки: Путін хоче хоч якогось результату під оголошення виборів.

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