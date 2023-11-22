Генштаб: РФ наступает на семи направлениях, ВСУ атакуют под Херсоном и Запорожьем — карта
22.11.2023, 08:07
Украинская БМП (Фото: Генштаб ВСУ)
Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского, Работино и Каменского. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 48 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито три атаки в районах Синьковки и Петропавловки.
Вблизи Кременной безуспешными были штурмы в районе Северска.
Под Бахмутом украинские воины отбили пять атак около Клещеевки и Пивденного, одновременно продолжают штурмовать на южном фланге.
Россияне пытаются окружить Авдеевку, несут большие потери, Силы обороны отбили 13 атак в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и Первомайского.
Также отражено 18 атак в районах Марьинки и Новомихайловки, провалились штурмы неподалеку от Старомайорского.
В Запорожской области ВСУ отбили атаки в районах Работино и Каменского. Украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя.
На левом берегу Днепра в Херсонской области украинские подразделения удерживают плацдарм, ведут контрбатарейную борьбу и бьют по тылам россиян.
Украинская авиация нанесла удар по пункту управления, шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также два — по зенитно-ракетным комплексам.
Ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, три района сосредоточения захватчиков и два склада боеприпасов.
- 10 ноября главнокомандующий ВСУ назвал количество потерь России за месяц ее штурмов Авдеевки: ликвидировано около 10 000 российских оккупантов, уничтожено более 100 вражеских танков, 250 других бронемашин, около полусотни артиллерийских систем и 7 самолетов Су-25.
- 14 ноября Силы обороны уничтожили еще один самолет-штурмовик Су-25 российских захватчиков на Авдеевском направлении.
- Президент Зеленский о штурмах Авдеевки: Путин хочет хоть какого-то результата под объявление выборов.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии