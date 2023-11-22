Генштаб: РФ наступает на семи направлениях, ВСУ атакуют под Херсоном и Запорожьем — карта

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского, Работино и Каменского. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 48 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито три атаки в районах Синьковки и Петропавловки.

Вблизи Кременной безуспешными были штурмы в районе Северска.

Россияне пытаются окружить Авдеевку, несут большие потери, Силы обороны отбили 13 атак в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и Первомайского.

Смотрите также: Россияне уничтожают Авдеевку. Генерал ВСУ показал свежие фото из города Также отражено 18 атак в районах Марьинки и Новомихайловки, провалились штурмы неподалеку от Старомайорского.

В Запорожской области ВСУ отбили атаки в районах Работино и Каменского. Украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя.

На левом берегу Днепра в Херсонской области украинские подразделения удерживают плацдарм, ведут контрбатарейную борьбу и бьют по тылам россиян.

Украинская авиация нанесла удар по пункту управления, шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также два — по зенитно-ракетным комплексам.

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