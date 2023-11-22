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Генштаб: РФ наступает на семи направлениях, ВСУ атакуют под Херсоном и Запорожьем — карта

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2023, 08:07
Генштаб: РФ наступает на семи направлениях, ВСУ атакуют под Херсоном и Запорожьем — карта - Фото
Украинская БМП (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского, Работино и Каменского. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 48 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито три атаки в районах Синьковки и Петропавловки. 

Вблизи Кременной безуспешными были штурмы в районе Северска. 

Под Бахмутом украинские воины отбили пять атак около Клещеевки и Пивденного, одновременно продолжают штурмовать на южном фланге. 
Россияне пытаются окружить Авдеевку, несут большие потери, Силы обороны отбили 13 атак в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и Первомайского. 
Также отражено 18 атак в районах Марьинки и Новомихайловки, провалились штурмы неподалеку от Старомайорского. 
В Запорожской области ВСУ отбили атаки в районах Работино и Каменского. Украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя. 
На левом берегу Днепра в Херсонской области украинские подразделения удерживают плацдарм, ведут контрбатарейную борьбу и бьют по тылам россиян. 
Украинская авиация нанесла удар по пункту управления, шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также два — по зенитно-ракетным комплексам. 
Ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, три района сосредоточения захватчиков и два склада боеприпасов. 
  • 10 ноября главнокомандующий ВСУ назвал количество потерь России за месяц ее штурмов Авдеевки: ликвидировано около 10 000 российских оккупантов, уничтожено более 100 вражеских танков, 250 других бронемашин, около полусотни артиллерийских систем и 7 самолетов Су-25.
  • 14 ноября Силы обороны уничтожили еще один самолет-штурмовик Су-25 российских захватчиков на Авдеевском направлении.
  • Президент Зеленский о штурмах Авдеевки: Путин хочет хоть какого-то результата под объявление выборов.
Дмитрий Гриниченко
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