Битва за Авдеевку. Бойцы ВСУ рассказали WSJ о "зомби-тактике" РФ, которая дает результаты

В районе Авдеевки россияне идут в атаки "как зомби", но эта тактика дает результаты из-за численного превосходства. Об этом сказано в материале The Wall Street Journal, который пообщался с украинскими воинами на передовой.

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Издание пишет, что после провала первых атак на Авдеевку в октябре и потери большого количества бронетехники россияне изменили тактику, посылая вперед волны небольших групп пехоты.

Журналисты считают, что Россия может позволить себе терять тысячи человек ради небольшой выгоды.

"Мы все еще мотивированы, но мы измотаны. Российская пехота взяла террикон, ползая по телам своих товарищей, пока у нас не закончился боекомплект", — сказал солдат 110 бригады Александр Сергейчиков.

Солдат 47 бригады Богдан Лысенко, который управляет автоматической пушкой на боевой машине пехоты Bradley, заявил, что россияне "приходят как зомби" и носят налобные фонари, которые являются "находкой для любого пулеметчика".

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"Они не глупые. Это стратегия. Они ищут слабые места, а затем идут туда. У нас недостаточно боеприпасов, а у них достаточно людей", — сказал старший солдат Михаил Коцюрба, командир Bradley в одной роте с Лысенко.

WSJ также пообщался с пленным пехотинцем 114 гвардейской мотострелковой бригады РФ Андреем Бедняевым, который заявил, что российские командиры относятся к своим подчиненным, "как к отходам".

"Нашим командирам, несмотря на обстоятельства, дан приказ занять позиции, которые невозможно удержать. Поэтому у нас такие потери среди рядовых", — сказал оккупант.

Ранее спикер Вооруженных Сил Украины Александр Штупун заявил, что под Авдеевкой российский генералитет использует тактику "возьми позицию или умри", командование врага пытается восполнять потери.

10 ноября главнокомандующий ВСУ назвал количество потерь России за месяц ее штурмов Авдеевки: ликвидировано около 10 000 российских оккупантов, уничтожено более 100 вражеских танков, 250 других бронемашин, около полусотни артиллерийских систем и 7 самолетов Су-25.

14 ноября Силы обороны уничтожили еще один самолет-штурмовик Су-25 российских захватчиков на Авдеевском направлении.

Президент Зеленский о штурмах Авдеевки: Путин хочет хоть какого-то результата под объявление выборов.

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