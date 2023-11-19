Авдеевка. ВСУ: Генералы РФ используют тактику "возьми позицию или умри", восполняют потери

В районе Авдеевки российское командование восполняет потери в обескровленных подразделениях. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Александр Штупун в эфире национального телемарафона.

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По его словам, под Авдеевкой активность врага не спадает, за сутки было 10 авиационных и четыре ракетных удара, 51 атака, более 800 артиллерийских обстрелов.

"Несут значительные потери, но продолжают пополнять обескровленные подразделения. Российский генералитет использует тактику "возьми позицию или умри". Растет количество дезертиров, командование оккупантов практикует заградительные отряды и даже расстрелы своих подчиненных", — сказал Штупун.

Он отметил, что за сутки захватчики потеряли 531 человека и 36 единиц техники.

"Пленные россияне рассказывают, что их обманывают, говорят, что на наших позициях никого нет. В Авдеевке идут пехотные штурмы, сейчас действия РФ можно назвать разведкой боем, мы ожидаем усиление атак", — заявил спикер ВСУ.

10 ноября Главнокомандующий ВСУ назвал количество потерь Россииза месяц ее штурмов Авдеевки: ликвидировано около 10 000 российских оккупантов, уничтожено более 100 вражеских танков, 250 других бронемашин, около полусотни артиллерийских систем и 7 самолетов Су-25.

14 ноября Силы обороны уничтожили еще один самолет-штурмовик Су-25 российских захватчиков на Авдеевском направлении.

Президент Зеленский о штурмах Авдеевки: Путин хочет хоть какого-то результата под объявление выборов.

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