Зеленский о штурмах Авдеевки: Путин хочет хоть какого-то результата под объявление выборов
Россия уже теряет под Авдеевкой солдат и технику быстрее и масштабнее, чем, в частности, под Бахмутом, заявил президент Владимир Зеленский. Политическая цель российского диктатора Владимира Путина – показать "хоть какой-то тактический результат" перед объявлением о выборах в РФ, рассказал украинский лидер в своем вечернем видеообращении.
Зеленский рассказал о сегодняшнем селекторном заседании: на нем докладывали разведка, главнокомандующий ВСУ, Служба безопасности Украины и министр обороны.
"В целом [обсуждали] ситуацию на фронте, конкретные направления. Снаряды, техника – все для фронта. Авдеевка, Купянск, Бахмут. Также южные направления", – сообщил он.
Президент отметил, что на фронте проходят "очень интенсивные" российские штурмы, и особенно – в Донецкой области.
"Мы должны понимать, что у Путина сейчас очень циничная и конкретная политическая цель – и он готов убить сколько угодно своих людей, потому что хочет на первую половину декабря показать хоть какой-то тактический результат. Тогда, когда планирует объявить о своих выборах. Россия уже теряет под Авдеевкой и солдат, и технику быстрее и масштабнее, чем, в частности, под Бахмутом. Выдерживать этот их натиск очень сложно. И каждый наш воин, держащий позиции, каждый наш воин, выполняющий боевые задания именно там, заслуживает чрезвычайной нашей благодарности. Настоящие герои!" – сказал Зеленский.
По его словам, чем больше российской силы будет уничтожено сейчас под Авдеевкой, тем хуже для оккупантов будет общая ситуация, общее течение войны против Украины.
- 10 ноября Главнокомандующий ВСУ назвал количество потерь России за месяц ее штурмов Авдеевки: ликвидировано около 10 000 российских оккупантов, уничтожено более 100 вражеских танков, 250 других бронемашин, около полусотни артиллерийских систем и 7 самолетов Су-25.
- 14 ноября Силы обороны уничтожили еще один самолет-штурмовик Су-25 российских захватчиков на Авдеевском направлении.
- Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки российские оккупанты наступали в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Работиного.
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