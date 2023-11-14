Зеленский о штурмах Авдеевки: Путин хочет хоть какого-то результата под объявление выборов

Россия уже теряет под Авдеевкой солдат и технику быстрее и масштабнее, чем, в частности, под Бахмутом, заявил президент Владимир Зеленский. Политическая цель российского диктатора Владимира Путина – показать "хоть какой-то тактический результат" перед объявлением о выборах в РФ, рассказал украинский лидер в своем вечернем видеообращении.

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Зеленский рассказал о сегодняшнем селекторном заседании: на нем докладывали разведка, главнокомандующий ВСУ, Служба безопасности Украины и министр обороны.

"В целом [обсуждали] ситуацию на фронте, конкретные направления. Снаряды, техника – все для фронта. Авдеевка, Купянск, Бахмут. Также южные направления", – сообщил он.

Президент отметил, что на фронте проходят "очень интенсивные" российские штурмы, и особенно – в Донецкой области.

"Мы должны понимать, что у Путина сейчас очень циничная и конкретная политическая цель – и он готов убить сколько угодно своих людей, потому что хочет на первую половину декабря показать хоть какой-то тактический результат. Тогда, когда планирует объявить о своих выборах. Россия уже теряет под Авдеевкой и солдат, и технику быстрее и масштабнее, чем, в частности, под Бахмутом. Выдерживать этот их натиск очень сложно. И каждый наш воин, держащий позиции, каждый наш воин, выполняющий боевые задания именно там, заслуживает чрезвычайной нашей благодарности. Настоящие герои!" – сказал Зеленский.

По его словам, чем больше российской силы будет уничтожено сейчас под Авдеевкой, тем хуже для оккупантов будет общая ситуация, общее течение войны против Украины.

10 ноября Главнокомандующий ВСУ назвал количество потерь России за месяц ее штурмов Авдеевки: ликвидировано около 10 000 российских оккупантов, уничтожено более 100 вражеских танков, 250 других бронемашин, около полусотни артиллерийских систем и 7 самолетов Су-25.

14 ноября Силы обороны уничтожили еще один самолет-штурмовик Су-25 российских захватчиков на Авдеевском направлении.

Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки российские оккупанты наступали в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Работиного.

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