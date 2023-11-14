Головнокомандувач Залужний та командування ЗСУ обговорили фронт та ППО з французьким колегою

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний спільно з начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою, командувачем Повітряних сил Миколою Олещуком та командувачем Військово-Морських Сил Олексієм Неїжпапою провели телефонну розмову з начальником Об‘єднаного штабу Збройних Сил Франції, генералом армії Тьєрі Бюркаром.

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"Розповів про оперативну обстановку на фронті, перебіг бойових операцій, дії противника та його імовірні плани", – написав Залужний.

Військові обговорили важливість продовження пошуку технологічних рішень задля здобуття переваги над загарбниками у повітрі, дистанційному розмінуванні та вогневому ураженні цілей окупантів, зазначив головком.

За його словами, під час розмови воєначальники окремо зупинилися на питаннях посилення засобів протиповітряної оборони, підготовки українських військовослужбовців та відновленні боєздатності підрозділів.

"Подякував французьким партнерам за послідовну підтримку та допомогу Україні в боротьбі за свободу та незалежність. Разом – до перемоги!" – підсумував він.

Залужний назвав кількість втрат Росії за місяць її штурмів Авдіївки: ліквідовано близько 10 000 російських окупантів.

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