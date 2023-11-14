Главнокомандующий Залужный и командование ВСУ обсудили фронт и ПВО с французским коллегой

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный совместно с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой, командующим Воздушными силами Николаем Олещуком и командующим Военно-Морскими Силами Алексеем Неижпапой провели телефонный разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Франции, генералом армии Тьери Бюркаром.

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"Рассказал об оперативной обстановке на фронте, ходе боевых операций, действиях противника и его вероятных планах", – написал Залужный.

Военные обсудили важность продолжения поиска технологических решений для получения преимущества над захватчиками в воздухе, дистанционном разминировании и огневом поражении целей оккупантов, отметил главком.

По его словам, во время разговора военачальники отдельно остановились на вопросах усиления средств противовоздушной обороны, подготовки украинских военнослужащих и восстановлении боеспособности подразделений.

"Поблагодарил французских партнеров за последовательную поддержку и помощь Украине в борьбе за свободу и независимость. Вместе – к победе!" – подытожил он.

Залужный назвал количество потерь России за месяц ее штурмов Авдеевки: ликвидировано около 10 000 российских оккупантов.

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