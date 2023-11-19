Авдіївка. ЗСУ: Генерали РФ використовують тактику "візьми позицію або помри", заповнюють втрати

У районі Авдіївки російське командування поповнює втрати в знекровлених підрозділах. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, під Авдіївкою активність ворога не спадає, за добу було 10 авіаційних та чотири ракетні удари, 51 атака, понад 800 артилерійських обстрілів.

"Зазнають значних втрат, але продовжують поповнювати знекровлені підрозділи. Російський генералітет використовує тактику "візьми позицію чи помри". Зростає кількість дезертирів, командування окупантів практикує загороджувальні загони і навіть розстріли своїх підлеглих", – сказав Штупун.

Він зазначив, що за добу загарбники втратили 531 особу та 36 одиниць техніки.

"Полонені росіяни розповідають, що їх обманюють, кажуть, що на наших позиціях нікого немає. В Авдіївці йдуть піхотні штурми, зараз дії РФ можна назвати розвідкою боєм, ми очікуємо посилення атак", — заявив спікер ЗСУ.

10 листопада Головнокомандувач ЗСУ назвав кількість втрат Росії за місяць її штурмів Авдіївки: ліквідовано близько 10 000 російських окупантів, знищено понад 100 ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та 7 літаків Су-25.

14 листопада Сили оборони знищили ще один літак-штурмовик Су-25 російських загарбників на Авдіївському напрямку.

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