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Россияне уничтожают Авдеевку. Генерал ВСУ показал свежие фото из города

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2023, 11:54
Россияне уничтожают Авдеевку. Генерал ВСУ показал свежие фото из города - Фото
Разрушения в Авдеевке (Фото: Командувач Тарнавський/Telegram)

Командующий Сил обороны Таврийского направления Александр Тарнавский показал свежие фото разрушений в Авдеевке. 

По его словам, захватчики продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру и жилые дома в городе.

На снимках можно увидеть последствия обстрелов и бомбежек города, который уже более месяца ожесточенно штурмуют оккупанты. 

Ранее спикер Вооруженных Сил Украины Александр Штупун заявил, что под Авдеевкой российский генералитет использует тактику "возьми позицию или умри", командование врага пытается восполнять потери.

  • 10 ноября Главнокомандующий ВСУ назвал количество потерь Россииза месяц ее штурмов Авдеевки: ликвидировано около 10 000 российских оккупантов, уничтожено более 100 вражеских танков, 250 других бронемашин, около полусотни артиллерийских систем и 7 самолетов Су-25.
  • 14 ноября Силы обороны уничтожили еще один самолет-штурмовик Су-25 российских захватчиков на Авдеевском направлении.
  • Президент Зеленский о штурмах Авдеевки: Путин хочет хоть какого-то результата под объявление выборов.
Дмитрий Гриниченко
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войнаавдеевкаДонбасснаступлениеАлександр Тарнавский

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