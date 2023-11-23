У мережі ширяться відео з міста Литкаріно у Московській області. Російське ЗМІ Astra з посиланням на місцевих мешканців пише про нібито пожежу у районі електропідстанції після спалахів у небі, після чого буцімто знеструмило понад 10 населених пунктів.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Жителі підмосковного Литкаріно повідомили про пожежу в районі електропідстанції. Близько першої години ночі місцеві жителі помітили яскраві спалахи в небі, а потім зникло світло. Понад 10 населених пунктів знеструмлено. Причина невідома", – заявив ресурс.

У мережі ширяться відео, як стверджується, з місця події – на деяких з них видно спалахи в небі, на інших – пожежу.

Російські пропагандисти з Baza з посиланням на очевидців заявили про спалах і пожежу з боку електропідстанції у Литкаріно.

"За словами місцевих жителів, близько першої години ночі вони помітили яскравий спалах з боку підстанції, після чого в окрузі вимкнулося все світло, а на місці спалаху почалася невелика пожежа", – стверджує ресурс окупантів.

Baza стверджує, що, попередньо, декілька населених пунктів Підмосков'я було знеструмлено, електрика нібито почала повертатися через півтори години після інциденту.

Відстань від Литкарино до російсько-українського кордону – 445 км, на 2010 рік там мешкало 55 237 осіб.

LIGA.net звернулась до Головного управління розвідки по коментар, поки що відповіді немає.

18 вересня глава ГУР заявив, що Україна розробляє програму "стримування й відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.

5 жовтня дрони Служби безпеки України знову вдарили по електропідстанціях у Курській області, від якої живились військові об'єкти ворога у низці населених пунктів.

Читайте також: ЗСУ підтвердили успішний удар по 810-й бригаді РФ під час "свята"

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.