У мережі ширяться відео з міста Литкаріно у Московській області. Російське ЗМІ Astra з посиланням на місцевих мешканців пише про нібито пожежу у районі електропідстанції після спалахів у небі, після чого буцімто знеструмило понад 10 населених пунктів.
"Жителі підмосковного Литкаріно повідомили про пожежу в районі електропідстанції. Близько першої години ночі місцеві жителі помітили яскраві спалахи в небі, а потім зникло світло. Понад 10 населених пунктів знеструмлено. Причина невідома", – заявив ресурс.
У мережі ширяться відео, як стверджується, з місця події – на деяких з них видно спалахи в небі, на інших – пожежу.
Російські пропагандисти з Baza з посиланням на очевидців заявили про спалах і пожежу з боку електропідстанції у Литкаріно.
"За словами місцевих жителів, близько першої години ночі вони помітили яскравий спалах з боку підстанції, після чого в окрузі вимкнулося все світло, а на місці спалаху почалася невелика пожежа", – стверджує ресурс окупантів.
Baza стверджує, що, попередньо, декілька населених пунктів Підмосков'я було знеструмлено, електрика нібито почала повертатися через півтори години після інциденту.
Відстань від Литкарино до російсько-українського кордону – 445 км, на 2010 рік там мешкало 55 237 осіб.
LIGA.net звернулась до Головного управління розвідки по коментар, поки що відповіді немає.
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