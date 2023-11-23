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РосЗМІ: Під Москвою зникло світло після спалахів у небі та пожежі в районі підстанції – відео видео

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23.11.2023, 06:50
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У мережі ширяться відео з міста Литкаріно у Московській області. Російське ЗМІ Astra з посиланням на місцевих мешканців пише про нібито пожежу у районі електропідстанції після спалахів у небі, після чого буцімто знеструмило понад 10 населених пунктів.

"Жителі підмосковного Литкаріно повідомили про пожежу в районі електропідстанції. Близько першої години ночі місцеві жителі помітили яскраві спалахи в небі, а потім зникло світло. Понад 10 населених пунктів знеструмлено. Причина невідома", – заявив ресурс.

У мережі ширяться відео, як стверджується, з місця події – на деяких з них видно спалахи в небі, на інших – пожежу.

Російські пропагандисти з Baza з посиланням на очевидців заявили про спалах і пожежу з боку електропідстанції у Литкаріно.

"За словами місцевих жителів, близько першої години ночі вони помітили яскравий спалах з боку підстанції, після чого в окрузі вимкнулося все світло, а на місці спалаху почалася невелика пожежа", – стверджує ресурс окупантів.

Baza стверджує, що, попередньо, декілька населених пунктів Підмосков'я було знеструмлено, електрика нібито почала повертатися через півтори години після інциденту.

Відстань від Литкарино до російсько-українського кордону – 445 км, на 2010 рік там мешкало 55 237 осіб.

LIGA.net звернулась до Головного управління розвідки по коментар, поки що відповіді немає.

  • 18 вересня глава ГУР заявив, що Україна розробляє програму "стримування й відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.
  • 5 жовтня дрони Служби безпеки України знову вдарили по електропідстанціях у Курській області, від якої живились військові об'єкти ворога у низці населених пунктів.

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Артем Джеріпа
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