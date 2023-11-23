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РосСМИ: Под Москвой исчез свет после вспышек в небе и пожара в районе подстанции – видео видео

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23.11.2023, 06:50
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В сети распространяются видео из города Лыткарино в Московской области. Российское СМИ Astra со ссылкой на местных жителей пишет о якобы пожаре в районе электроподстанции после вспышек в небе, после чего якобы обесточило более 10 населенных пунктов.

"Жители подмосковного  Лыткарино сообщили о пожаре в районе электроподстанции. Около часа ночи местные жители заметили яркие вспышки в небе, а затем пропал свет. Более 10 населенных пунктов обесточены. Причина неизвестна", – заявил ресурс.

В сети распространяются видео, как утверждается, с места происшествия – на некоторых из них видны вспышки в небе, на других – пожар.

Российские пропагандисты из Baza со ссылкой на очевидцев заявили о возгорании и пожаре со стороны электроподстанции в Лыткарино.

"По словам местных жителей, около часа ночи они заметили яркую вспышку со стороны подстанции, после чего в округе выключился весь свет, а на месте вспышки начался небольшой пожар", – утверждает ресурс оккупантов.

Baza утверждает, что предварительно несколько населенных пунктов Подмосковья были обесточены, электричество якобы начало возвращаться через полтора часа после инцидента.

Расстояние от Лыткарино до российско-украинской границы – 445 км, на 2010 год там проживало 55 237 человек.

LIGA.net обратилась в Главное управление разведки за комментарием, пока ответа нет.

  • 18 сентября глава ГУР заявил, что Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.
  • 5 октября дроны Службы безопасности Украины снова ударили по электроподстанциям в Курской области, от которой питались военные объекты врага в ряде населенных пунктов.

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Артём Джерипа
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