Дроны СБУ за ночь обесточили подстанции в трех населенных пунктах Курской области – фото

Дроны Службы безопасности Украины вновь атаковали электроподстанции в Курской области, от которой питались военные объекты врага в ряде населенных пунктов. Об этом LIGA.net сообщил источник в СБУ.

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"По информации источника, сегодняшний блекаут в Курской области состоялся в рамках "подготовки" войск оккупантов к осенне-зимнему периоду", – заявил собеседник.

По данным СБУ, военные объекты россиян были подключены к электроподстанциям в населенных пунктах Суджа, Любимовка и Глушково Курской области.

По данным российских местных Telegram-каналов, в результате атаки были обесточены 14 населенных пунктов. Россияне до сих пор жалуются на отсутствие электроэнергии.

Источник добавил, что служба безопасности организовала уже семь подобных атак на вражескую инфраструктуру.

До этого источник LIGA.net информировал об атаках на электроподстанции в Курской области 26 и 29 сентября.

Недавно начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.

Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.

В преддверии СМИ начали разгонять информацию о применении в Украине графиков отключений электроэнергии с 1 октября 2023 года. В Минэнерго назвали эти сообщения ошибочными и заявили, что отключения не планируются.

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