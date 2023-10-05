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Дроны СБУ за ночь обесточили подстанции в трех населенных пунктах Курской области – фото

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05.10.2023, 14:37
Дроны СБУ за ночь обесточили подстанции в трех населенных пунктах Курской области – фото - Фото
Фото: Источник LIGA.net в СБУ

Дроны Службы безопасности Украины вновь атаковали электроподстанции в Курской области, от которой питались военные объекты врага в ряде населенных пунктов. Об этом LIGA.net сообщил источник в СБУ.

"По информации источника, сегодняшний блекаут в Курской области состоялся в рамках "подготовки" войск оккупантов к осенне-зимнему периоду", – заявил собеседник.

Фото: Джерела LIGA.net в СБУ

По данным СБУ, военные объекты россиян были подключены к электроподстанциям в населенных пунктах Суджа, Любимовка и Глушково Курской области.

Фото: Джерела LIGA.net в СБУ

По данным российских местных Telegram-каналов, в результате атаки были обесточены 14 населенных пунктов. Россияне до сих пор жалуются на отсутствие электроэнергии.

Фото: Джерела LIGA.net в СБУ

Источник добавил, что служба безопасности организовала уже семь подобных атак на вражескую инфраструктуру.

До этого источник LIGA.net информировал об атаках на электроподстанции в Курской области 26 и 29 сентября.

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Милана Головань, Юрий Смирнов
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