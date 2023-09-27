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Глава Минобороны заявил, что РФ зимой будет бить по энергетике, но ВСУ "будут отвечать"

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2023, 08:06
Глава Минобороны заявил, что РФ зимой будет бить по энергетике, но ВСУ
Рустем Умеров (Фото: EPA)

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что российские оккупанты зимой сосредоточатся на ударах по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом он сообщил в комментарии каналу CNN.

По его словам, с наступлением холодов россияне снова активизируют удары по критической инфраструктуре.

Он отметил, что Украина "будет отвечать". 

Также Умеров заявил, что Силы обороны нуждаются в оружии, которое "изменит игру". 

"Надеюсь, скоро прибудут многоцелевые истребители, и мы добьемся прогресса. Нам нужно это оружие, чтобы вернуть территории и иметь преимущество на поле боя", — подчеркнул глава ведомства.

Читайте сводку от министра внутренних дел Игоря Клименко о массированной ракетной атаке 21 сентября. Были прилеты в Черкассах, Дрогобыче, Харькове, в Киеве работала противовоздушная оборона, упали обломки. В Ровно зафиксировали прилет в энергетический объект, часть района осталась без света.

Читайте также: Укрэнерго: Ракетный удар россиян повредил энергообъекты. Готовимся ко всем возможным сценариям

Дмитрий Гриниченко
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