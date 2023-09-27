Глава Минобороны заявил, что РФ зимой будет бить по энергетике, но ВСУ "будут отвечать"
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что российские оккупанты зимой сосредоточатся на ударах по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом он сообщил в комментарии каналу CNN.
По его словам, с наступлением холодов россияне снова активизируют удары по критической инфраструктуре.
Он отметил, что Украина "будет отвечать".
Также Умеров заявил, что Силы обороны нуждаются в оружии, которое "изменит игру".
"Надеюсь, скоро прибудут многоцелевые истребители, и мы добьемся прогресса. Нам нужно это оружие, чтобы вернуть территории и иметь преимущество на поле боя", — подчеркнул глава ведомства.
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- Недавно начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.
- Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.
- Накануне СМИ начали разгонять информацию о применении в Украине графиков отключений электроэнергии с 1 октября 2023 года. В Минэнерго назвали эти сообщения ложными и заявили, что отключения не планируются.
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