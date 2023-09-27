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Глава Міноборони заявив, що Росія взимку битиме по енергетиці, але Україна "відповідатиме"

Этот материал также доступен на русском
27.09.2023, 08:06
Глава Міноборони заявив, що Росія взимку битиме по енергетиці, але Україна
Рустем Умєров (Фото: EPA)

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що російські окупанти взимку зосередяться на ударах по енергетичній інфраструктурі України. Про це він повідомив у коментарі каналу CNN.

За його словами, із настанням холодів росіяни знову активізують удари по критичній інфраструктурі.

Він зазначив, що Україна "відповідатиме".

Також Умєров заявив, що Сили оборони потребують зброї, яка "змінить гру".

"Сподіваюся, скоро прибудуть багатоцільові винищувачі, і ми досягнемо прогресу. Нам потрібна ця зброя, щоб повернути території та мати перевагу на полі бою", — наголосив глава відомства.

Читайте зведення від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка про масовану ракетну атаку 21 вересня. Були прильоти у Черкасах, Дрогобичі, Харкові, у Києві працювала протиповітряна оборона, впали уламки. У Рівному зафіксували приліт в енергетичний об'єкт, частина району залишилася без світла.

  • Нещодавно начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.
  • Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.
  • Напередодні ЗМІ почали розганяти інформацію щодо застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року. У Міненерго назвали ці повідомлення неправдивими та заявили, що відключення не плануються.

Також читайте: Укренерго: Ракетний удар росіян пошкодив енергооб'єкти. Готуємось до всіх можливих сценаріїв

Дмитро Гриниченко
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