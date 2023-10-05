Дрони СБУ за ніч знеструмили електропідстанції у трьох населених пунктах – фото

Дрони Служби безпеки України знов атакували електропідстанції у Курській області, від якої живились військові об'єкти ворога у низці населених пунктів. Про це LIGA.net повідомило джерело в СБУ.

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"За інформацією джерела, сьогоднішній блекаут у Курській області відбувся в рамках "підготовки" військ окупантів до осінньо-зимового періоду", – заявив співрозмовник.

За даними СБУ, військові об'єкти росіян були підключені до електропідстанцій у населених пунктах Суджа, Любімовка та Глушково Курської області.

За даними російських місцевих Telegram-каналів, внаслідок атаки було знеструмлено 14 населених пунктів. Росіяни досі жаліються на відсутність електроенергії.

Джерело додало, що служба безпеки організувала вже сім подібних атак на ворожу інфраструктуру.

До цього джерело LIGA.net інформувало про атаки на електропідстанції у Курській області 26 та 29 вересня.

Нещодавно начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.

Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.

Напередодні ЗМІ почали розганяти інформацію щодо застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року. У Міненерго назвали ці повідомлення помилковими та заявили, що відключення не плануються.

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