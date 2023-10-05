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Дрони СБУ за ніч знеструмили електропідстанції у трьох населених пунктах – фото

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05.10.2023, 14:37
Дрони СБУ за ніч знеструмили електропідстанції у трьох населених пунктах – фото - Фото
Фото: Джерела LIGA.net в СБУ

Дрони Служби безпеки України знов атакували електропідстанції у Курській області, від якої живились військові об'єкти ворога у низці населених пунктів. Про це LIGA.net повідомило джерело в СБУ.

"За інформацією джерела, сьогоднішній блекаут у Курській області відбувся в рамках "підготовки" військ окупантів до осінньо-зимового періоду", – заявив співрозмовник.

Фото: Джерела LIGA.net в СБУ

За даними СБУ, військові об'єкти росіян були підключені до електропідстанцій у населених пунктах Суджа, Любімовка та Глушково Курської області.

Фото: Джерела LIGA.net в СБУ

За даними російських місцевих Telegram-каналів, внаслідок атаки було знеструмлено 14 населених пунктів. Росіяни досі жаліються на відсутність електроенергії.

Фото: Джерела LIGA.net в СБУ

Джерело додало, що служба безпеки організувала вже сім подібних атак на ворожу інфраструктуру.

До цього джерело LIGA.net інформувало про атаки на електропідстанції у Курській області 26 та 29 вересня.

  • Нещодавно начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.
  • Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.
  • Напередодні ЗМІ почали розганяти інформацію щодо застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року. У Міненерго назвали ці повідомлення помилковими та заявили, що відключення не плануються.

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Мілана Головань, Юрій Смірнов
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війнадроненергетикаКурська областьелектропідстанція
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