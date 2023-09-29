В ніч проти 29 вересня український безпілотник атакував електричну підстанцію у Курській області РФ. Про це повідомили джерела LIGA.net у Службі безпеки України.

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За даними співрозмовника, саме до цієї електропідстанції були підключені важливі військові об'єкти російських загарбників.

Служба попередила росіян, якщо вони будуть і далі завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі – отримають у рази більше подібних ударів на своїй території.

Російська влада водночас стверджує, що в небі над Курською областю нібито було збито 10 українських безпілотників. Губернатор області Роман Старовойт заявляв, що в слободі Білій Білівського району безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію.

"Один із трансформаторів загорівся. Знеструмлено п'ять населених пунктів і лікарню. Пожежні розрахунки виїхали на місце. Відновлення електропостачання розпочнуть, щойно стане безпечно", – написав він.

О 10:00 електропідстанція все ще палала, про що свідчать відео, опубліковані місцевими ресурсами.

Нещодавно начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.

Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.

Напередодні ЗМІ почали розганяти інформацію щодо застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року. У Міненерго назвали ці повідомлення помилковими та заявили, що відключення не плануються.

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