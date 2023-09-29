В ночь на 29 сентября украинский беспилотник атаковал электрическую подстанцию в Курской области РФ. Об этом сообщили источники LIGA.net в Службе безопасности Украины.

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По данным собеседника, именно к этой электроподстанции были подключены важные военные объекты российских захватчиков.

Служба предупредила россиян, если они будут и дальше наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре – получат в разы больше подобных ударов на своей территории.

Российские власти утверждают, что в небе над Курской областью якобы были сбиты 10 украинских беспилотников. Губернатор области Роман Старовойт заявлял, что в слободе Белой Беловского района беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию.

"Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница. Пожарные расчеты выехали на место. К возобновлению электроснабжения приступят, как только станет безопасно", – написал он.

Недавно начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.

Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.

Накануне СМИ начали разгонять информацию о применении в Украине графиков отключений электроэнергии с 1 октября 2023 года. В Минэнерго назвали эти сообщения ложными и заявили, что отключения не планируются.

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