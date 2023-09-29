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Новости | Дрон СБУ ударил по подстанции в Курской области. Она питала военные объекты РФ – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2023, 09:15
Видео: источник LIGA.net в СБУ
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В ночь на 29 сентября украинский беспилотник атаковал электрическую подстанцию в Курской области РФ. Об этом сообщили источники LIGA.net в Службе безопасности Украины.

По данным собеседника, именно к этой электроподстанции были подключены важные военные объекты российских захватчиков.

Служба предупредила россиян, если они будут и дальше наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре – получат в разы больше подобных ударов на своей территории.

Российские власти утверждают, что в небе над Курской областью якобы были сбиты 10 украинских беспилотников. Губернатор области Роман Старовойт заявлял, что в слободе Белой Беловского района беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию.

"Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница. Пожарные расчеты выехали на место. К возобновлению электроснабжения приступят, как только станет безопасно", – написал он.

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Милана Головань
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