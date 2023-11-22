Рамштайн-17. Умєров розповів про основні підсумки засідання

Міністр оборони Рустем Умєров розповів про основні підсумки 17-го засідання у форматі "Рамштайн". Зокрема союзники оголосили про нові пакети підтримки України та сформували коаліцію наземних засобів протиповітряної оборони. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

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"Кожен наданий Україні боєприпас – це можливість знищити опорний пункт ворога", – заявив Умєров.

Основні результати засідання контактної групи:

→ Нова коаліція наземних засобів протиповітряної оборони. До неї долучилися 20 країн, лідери – Німеччина та Франція;

→ Допомога від Німеччини на $1,4 млрд, до якої входять системи IRIS-T, тисячі протитанкових мін, комплект системи Patriot, 155-мм артилерійські боєприпаси;

→ 2 млрд євро на військову допомогу від Нідерландів. Естонія надає пів мільйона доларів на ІТ-коаліцію – додатково до 10 млн євро від Люксембургу;

→ Британія та Норвегія в рамках Морської коаліції шукатимуть, як посилити безпеку у Чорному морі.

Литва передала Україні три мільйони набоїв калібру 7,62×51 мм, системи дистанційного підриву та зимове спорядження.

Парламент Болгарії ратифікував угоду між МВС та Міноборони України про передання країні сотні бронетранспортерів з арсеналу болгарської поліції.

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