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БМП Marder, танк для розмінування та інше: Німеччина передала пакет військової допомоги

Этот материал также доступен на русском
22.11.2023, 17:43
БМП Marder, танк для розмінування та інше: Німеччина передала пакет військової допомоги - Фото
Українські солдати проходять навчання на німецьких бойових машинах піхоти (Фото: ЕРА)

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, у який зокрема ввійшли 20 бойових машин піхоти Marder, танк для розмінування та боєприпаси у межах нового пакета допомоги. Про це повідомила пресслужба німецького уряду.

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Новий пакет військової допомоги містить:

→ 20 БМП Marder з боєкомплектом;
→ танк для розмінування Winsent-1;
→ п'ять гусеничних носіїв Warthog Ambulance;
→ 2380 снарядів 155-мм калібру;
→ 2428 криптофонів;
→ два тягачі 8x8 HX81;
→ два напівпричепи;
→ дев'ять транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
→ дві карети швидкої допомоги.

У проєкті федерального бюджету Німеччини на 2024 рік на підтримку ЗСУ було виділено 4 млрд євро. Водночас Міноборони Німеччини оцінює лише вже заплановані на 2024 рік потреби у військовій допомозі Україні в 5,22 млрд євро.

11 листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус "вирішив, що так не піде" і вимагав додатково 5 млрд євро

  • 27 жовтня 2023 року Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги із засобами ППО, бронетранспортерами й боєприпасами.
  • Пізніше посол Німеччини в Україні Єґер заявив, що для захисту від російських атак взимку 2023-2024 років країна отримає ще дві системи IRIS-Т до кінця року.
  • 14 листопада країна передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли танки Leopard, броньований транспорт, снаряди, транспорт швидкої допомоги.

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Уляна Кричковська
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