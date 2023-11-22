БМП Marder, танк для розмінування та інше: Німеччина передала пакет військової допомоги

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, у який зокрема ввійшли 20 бойових машин піхоти Marder, танк для розмінування та боєприпаси у межах нового пакета допомоги. Про це повідомила пресслужба німецького уряду.

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Новий пакет військової допомоги містить:

→ 20 БМП Marder з боєкомплектом;

→ танк для розмінування Winsent-1;

→ п'ять гусеничних носіїв Warthog Ambulance;

→ 2380 снарядів 155-мм калібру;

→ 2428 криптофонів;

→ два тягачі 8x8 HX81;

→ два напівпричепи;

→ дев'ять транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

→ дві карети швидкої допомоги.

У проєкті федерального бюджету Німеччини на 2024 рік на підтримку ЗСУ було виділено 4 млрд євро. Водночас Міноборони Німеччини оцінює лише вже заплановані на 2024 рік потреби у військовій допомозі Україні в 5,22 млрд євро.

11 листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус "вирішив, що так не піде" і вимагав додатково 5 млрд євро.

27 жовтня 2023 року Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги із засобами ППО, бронетранспортерами й боєприпасами.

Пізніше посол Німеччини в Україні Єґер заявив, що для захисту від російських атак взимку 2023-2024 років країна отримає ще дві системи IRIS-Т до кінця року.

14 листопада країна передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли танки Leopard, броньований транспорт, снаряди, транспорт швидкої допомоги.

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