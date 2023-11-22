БМП Marder, танк для разминирования и прочее: Германия передала пакет военной помощи

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли 20 боевых машин пехоты Marder, танк для разминирования и боеприпасы в рамках нового пакета помощи. Об этом сообщила пресс-служба немецкого правительства.

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Новый пакет военной помощи включает:

→ 20 БМП Marder с боекомплектом;

→ танк для разминирования Winsent-1;

→ пять гусеничных носителей Warthog Ambulance;

→ 2380 снарядов 155-мм калибра;

→ 2428 криптофонов;

→ два тягача 8x8 HX81;

→ два полуприцепа;

→ девять транспортных средств (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);

→ две кареты скорой помощи.

В проекте федерального бюджета Германии на 2024 год в поддержку ВСУ было выделено 4 млрд евро. В то же время Минобороны Германии оценивает только уже запланированные на 2024 год потребности в военной помощи Украине в 5,22 млрд евро.

11 ноября министр обороны Германии Борис Писториус "решил, что так не пойдет" и потребовал дополнительно 5 млрд евро.

27 октября 2023 г. Германия передала Украине очередной пакет военной помощи со средствами ПВО, бронетранспортерами и боеприпасами.

Позже посол Германии в Украине Егер заявил, что для защиты от российских атак зимой 2023-2024 годов страна получит еще две системы IRIS-Т до конца года.

14 ноября страна передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли танки Leopard, бронированный транспорт, снаряды, транспорт скорой помощи.

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