БМП Marder, танк для разминирования и прочее: Германия передала пакет военной помощи
Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли 20 боевых машин пехоты Marder, танк для разминирования и боеприпасы в рамках нового пакета помощи. Об этом сообщила пресс-служба немецкого правительства.
Новый пакет военной помощи включает:
→ 20 БМП Marder с боекомплектом;
→ танк для разминирования Winsent-1;
→ пять гусеничных носителей Warthog Ambulance;
→ 2380 снарядов 155-мм калибра;
→ 2428 криптофонов;
→ два тягача 8x8 HX81;
→ два полуприцепа;
→ девять транспортных средств (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
→ две кареты скорой помощи.
В проекте федерального бюджета Германии на 2024 год в поддержку ВСУ было выделено 4 млрд евро. В то же время Минобороны Германии оценивает только уже запланированные на 2024 год потребности в военной помощи Украине в 5,22 млрд евро.
11 ноября министр обороны Германии Борис Писториус "решил, что так не пойдет" и потребовал дополнительно 5 млрд евро.
- 27 октября 2023 г. Германия передала Украине очередной пакет военной помощи со средствами ПВО, бронетранспортерами и боеприпасами.
- Позже посол Германии в Украине Егер заявил, что для защиты от российских атак зимой 2023-2024 годов страна получит еще две системы IRIS-Т до конца года.
- 14 ноября страна передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли танки Leopard, бронированный транспорт, снаряды, транспорт скорой помощи.
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