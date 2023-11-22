Набої, системи дистанційного підриву та спорядження: Литва передала Україні новий пакет допомоги
22.11.2023, 17:14
Фото: Міноборони Литви
Литва передала Україні новий пакет військової допомоги, який анонсувала раніше. Про це заявило оборонне відомство країни у Х (Twitter).
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Як зазначається у дописі, Україна отримала три мільйони набоїв калібру 7,62×51 мм, системи дистанційного підриву та зимове спорядження.
"Наше зобов’язання допомагати Україні залишається непорушним", – зазначили у Міноборони Литви.
- 28 червня 2023 року Литва купила для України дві пускові зенітно-ракетні установки NASAMS.
- 10 листопада у Мініоборони Литви підтвердили, що передали Україні дві пускові установки для зенітно-ракетних комплексів NASAMS.
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