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Набої, системи дистанційного підриву та спорядження: Литва передала Україні новий пакет допомоги

Этот материал также доступен на русском
22.11.2023, 17:14
Набої, системи дистанційного підриву та спорядження: Литва передала Україні новий пакет допомоги - Фото
Фото: Міноборони Литви

Литва передала Україні новий пакет військової допомоги, який анонсувала раніше. Про це заявило оборонне відомство країни у Х (Twitter). 

Як зазначається у дописі, Україна отримала три мільйони набоїв калібру 7,62×51 мм, системи дистанційного підриву та зимове спорядження.

Фото: Міноборони Литви

"Наше зобов’язання допомагати Україні залишається непорушним", – зазначили у Міноборони Литви.

  • 28 червня 2023 року Литва купила для України дві пускові зенітно-ракетні установки NASAMS.
  • 10 листопада у Мініоборони Литви підтвердили, що передали Україні дві пускові установки для зенітно-ракетних комплексів NASAMS. 

Читайте також: Глава МЗС Литви розповів, який "план Б" підготував ЄС для військової допомоги Україні

Уляна Кричковська
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