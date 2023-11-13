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Глава МЗС Литви розповів, який "план Б" підготував ЄС для військової допомоги Україні

Этот материал также доступен на русском
13.11.2023, 14:16
Глава МЗС Литви розповів, який
Габріелюс Ландсбергіс (Фото: ЕРА/VALDEMAR DOVIENKO)

Міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс заявив, що країни Євросоюзу обговорюють варіант фінансування військової допомоги України за участі не всіх членів блоку, якщо не вийде погодити запланований формат через Європейський фонд миру. Його цитує Європейська правда.

"Є пропозиції, щоб країни, які не хочуть брати участь, могли не брати участі. Це означає, що моя та інші країни, які братимуть участь, візьмуть на себе більше навантаження. Ми, Литва, готові на це. Тобто це будуть не 27 країн-членів, а менша група країн", — сказав він.

Раніше офіційні представники ЄС у коментарі Reuters повідомляли, що члени блоку, які виступають за військову підтримку України, можуть ухвалити "план Б", якщо Угорщина ветує законопроєкт про допомогу.

Один із чиновників ЄС сказав, що "питання грошей для України так чи інакше буде вирішене, Київ отримає підтримку ЄС".

27 держав-членів ЄС мають проголосувати за пакет допомоги Україні на саміті 14-15 грудня у Брюсселі. 

  • Дві країни Євросоюзу – Угорщина і Словаччина, де нещодавно змінилася влада, – на саміті Євросоюзу виступили проти виділення Україні 50 млрд євро.
  • 27 жовтня повідомлялося, що Словаччина готова збільшити свій внесок до бюджету ЄС протягом наступних чотирьох років на 400 мільйонів євро, аби Україна отримала пакет допомоги на 50 млрд євро, за певних умов.

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Мілана Головань
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війналитваГабріелюс Ландсбергісвійськова допомога

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