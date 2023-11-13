UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава МИД Литвы рассказал, какой "план Б" подготовил ЕС для военной помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2023, 14:16
Глава МИД Литвы рассказал, какой
Габриелюс Ландсбергис (Фото: ЕРА/VALDEMAR DOVIENKO)

Министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис заявил, что страны Евросоюза обсуждают вариант финансирования военной помощи Украины с участием не всех членов блока, если не получится согласовать запланированный формат через Европейский фонд мира. Его цитирует Европейская правда.

"Есть предложения, чтобы страны, которые не хотят участвовать, могли не участвовать. Это значит, что моя и другие страны, которые будут участвовать, примут на себя большую нагрузку. Мы, Литва, готовы на это. То есть это будут не 27 стран-членов, а меньшая группа стран", – сказал он.

Ранее официальные представители ЕС в комментарии Reuters сообщали, что члены блока, выступающие за военную поддержку Украины, могут принять "план Б", если Венгрия ветирует законопроект о помощи.

Один из чиновников ЕС сказал, что "вопрос денег для Украины так или иначе будет решен, Киев получит поддержку ЕС".

27 государств-членов ЕС должны проголосовать за пакет помощи Украине на саммите 14-15 декабря в Брюсселе.

  • Две страны Евросоюза – Венгрия и Словакия, где недавно сменилась власть – на саммите Евросоюза выступили против выделения Украине 50 млрд евро.
  • 27 октября сообщалось, что Словакия готова увеличить свой вклад в бюджет ЕС за следующие четыре года на 400 миллионов евро, чтобы Украина получила пакет помощи на 50 млрд евро, при определенных условиях.

Читайте также: "Это как русская матрешка". ЕС раздражает изменение требований Венгрии к Украине – PC

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войналитвавоенная помощьГабриэлюс Ландсбергис

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 