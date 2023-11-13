Глава МИД Литвы рассказал, какой "план Б" подготовил ЕС для военной помощи Украине

Министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис заявил, что страны Евросоюза обсуждают вариант финансирования военной помощи Украины с участием не всех членов блока, если не получится согласовать запланированный формат через Европейский фонд мира. Его цитирует Европейская правда.

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"Есть предложения, чтобы страны, которые не хотят участвовать, могли не участвовать. Это значит, что моя и другие страны, которые будут участвовать, примут на себя большую нагрузку. Мы, Литва, готовы на это. То есть это будут не 27 стран-членов, а меньшая группа стран", – сказал он.

Ранее официальные представители ЕС в комментарии Reuters сообщали, что члены блока, выступающие за военную поддержку Украины, могут принять "план Б", если Венгрия ветирует законопроект о помощи.

Один из чиновников ЕС сказал, что "вопрос денег для Украины так или иначе будет решен, Киев получит поддержку ЕС".

27 государств-членов ЕС должны проголосовать за пакет помощи Украине на саммите 14-15 декабря в Брюсселе.

Две страны Евросоюза – Венгрия и Словакия, где недавно сменилась власть – на саммите Евросоюза выступили против выделения Украине 50 млрд евро.

27 октября сообщалось, что Словакия готова увеличить свой вклад в бюджет ЕС за следующие четыре года на 400 миллионов евро, чтобы Украина получила пакет помощи на 50 млрд евро, при определенных условиях.

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