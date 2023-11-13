Глава МИД Литвы рассказал, какой "план Б" подготовил ЕС для военной помощи Украине
Министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис заявил, что страны Евросоюза обсуждают вариант финансирования военной помощи Украины с участием не всех членов блока, если не получится согласовать запланированный формат через Европейский фонд мира. Его цитирует Европейская правда.
"Есть предложения, чтобы страны, которые не хотят участвовать, могли не участвовать. Это значит, что моя и другие страны, которые будут участвовать, примут на себя большую нагрузку. Мы, Литва, готовы на это. То есть это будут не 27 стран-членов, а меньшая группа стран", – сказал он.
Ранее официальные представители ЕС в комментарии Reuters сообщали, что члены блока, выступающие за военную поддержку Украины, могут принять "план Б", если Венгрия ветирует законопроект о помощи.
Один из чиновников ЕС сказал, что "вопрос денег для Украины так или иначе будет решен, Киев получит поддержку ЕС".
27 государств-членов ЕС должны проголосовать за пакет помощи Украине на саммите 14-15 декабря в Брюсселе.
- Две страны Евросоюза – Венгрия и Словакия, где недавно сменилась власть – на саммите Евросоюза выступили против выделения Украине 50 млрд евро.
- 27 октября сообщалось, что Словакия готова увеличить свой вклад в бюджет ЕС за следующие четыре года на 400 миллионов евро, чтобы Украина получила пакет помощи на 50 млрд евро, при определенных условиях.
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