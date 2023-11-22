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Патроны, системы дистанционного подрыва и снаряжение: Литва передала Украине пакет помощи

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2023, 17:14
Патроны, системы дистанционного подрыва и снаряжение: Литва передала Украине пакет помощи - Фото
Фото: Минобороны Литвы

Литва передала Украине новый пакет военной помощи, анонсированный ранее. Об этом заявило оборонное ведомство страны в Х (Twitter).

Как отмечается в сообщении, Украина получила три миллиона патронов калибра 7,62×51 мм, системы дистанционного подрыва и зимнее снаряжение.

Фото: Міноборони Литви

"Наше обязательство помогать Украине остается незыблемым", – отметили в Минобороны Литвы.

  • 28 июня 2023 года Литва купила для Украины две пусковые зенитно-ракетные установки NASAMS.
  • 10 ноября в Минобороны Литвы подтвердили, что передали Украине две пусковые установки для зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

Читайте также: Глава МИД Литвы рассказал, какой "план Б" подготовил ЕС для военной помощи Украине

Ульяна Кричковская
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