Патроны, системы дистанционного подрыва и снаряжение: Литва передала Украине пакет помощи
22.11.2023, 17:14
Фото: Минобороны Литвы
Литва передала Украине новый пакет военной помощи, анонсированный ранее. Об этом заявило оборонное ведомство страны в Х (Twitter).
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Как отмечается в сообщении, Украина получила три миллиона патронов калибра 7,62×51 мм, системы дистанционного подрыва и зимнее снаряжение.
"Наше обязательство помогать Украине остается незыблемым", – отметили в Минобороны Литвы.
- 28 июня 2023 года Литва купила для Украины две пусковые зенитно-ракетные установки NASAMS.
- 10 ноября в Минобороны Литвы подтвердили, что передали Украине две пусковые установки для зенитно-ракетных комплексов NASAMS.
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