Остін заявив, що союзники створили нову коаліцію. Вона стосується посилення ППО України

Глава Пентагону Ллойд Остін на відкритті 17 засідання у форматі "Рамштайн" заявив, що західні союзники створили нову коаліцію, яка стосується посилення протиповітряної оборони України.

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"Сьогодні ми обговоримо прогрес, досягнутий з часу нашої останньої зустрічі в розробці нової коаліції можливостей протиповітряної оборони наземного базування", – сказав він.

Остін вказав, що "цінує лідерство Німеччини та Франції в організації цієї важливої ініціативи". За словами глави Пентагону, минулого тижня ці країни провели своє перше віртуальне обговорення коаліції.

Міністр оборони США нагадав, що союзники України вже створили декілька коаліцій, зосереджених на розбудові її Військово-повітряних сил та інформаційно-технологічних можливостей.

Йдеться про танкову коаліцію, коаліцію з постачання бронетранспортерів, коаліцію з розмінування, об'єднання з передання літаків F-16, яке очолить США, а також IT-коаліцію.

В 16-му "Рамштайні", який проходив 11 жовтня у Брюсселі, взяв участь Зеленський. Тоді він закликав союзників не послаблювати пресинг на російських окупантів, щоб не втратити ініціативу на полі бою.

17-те засідання "Рамштайну" проходить в онлайн-форматі.

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