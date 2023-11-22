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Стартував 17-й "Рамштайн". Глава Пентагону закликав союзників надати Україні більше ППО

Этот материал также доступен на русском
22.11.2023, 16:13
Стартував 17-й
Ллойд Остін (Скриншот)

Міністр оборони США Ллойд Остін відкрив 17-те засідання міжнародної контактної групи з надання військової допомоги Україні у форматі "Рамштайн" і закликав союзників посилити українську протиповітряну оборону напередодні зими.

Україні доведеться пройти ще одну зиму у стані війни, і допомогти їй у цьому мають західні союзники, наголосив Остін. 

"Зараз, коли Україні доведеться пройти ще одну зиму у стані війни, я закликаю групу надати Україні засоби протиповітряної оборони для захисту її народу. Буквально за кілька днів до мого візиту в Київ путінські війська завдали нового шквалу ракетних ударів, щоб спробувати завдати шкоди українській енергетичній системі", – сказав глава Пентагону.

Остін висловив упевненість, що "український народ залишиться стійким перед обличчям труднощів, тому що бореться за свої домівки, за свої родини та за своє майбутнє".

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Мілана Головань
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