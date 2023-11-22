Стартував 17-й "Рамштайн". Глава Пентагону закликав союзників надати Україні більше ППО

Міністр оборони США Ллойд Остін відкрив 17-те засідання міжнародної контактної групи з надання військової допомоги Україні у форматі "Рамштайн" і закликав союзників посилити українську протиповітряну оборону напередодні зими.

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Україні доведеться пройти ще одну зиму у стані війни, і допомогти їй у цьому мають західні союзники, наголосив Остін.

"Зараз, коли Україні доведеться пройти ще одну зиму у стані війни, я закликаю групу надати Україні засоби протиповітряної оборони для захисту її народу. Буквально за кілька днів до мого візиту в Київ путінські війська завдали нового шквалу ракетних ударів, щоб спробувати завдати шкоди українській енергетичній системі", – сказав глава Пентагону.

Остін висловив упевненість, що "український народ залишиться стійким перед обличчям труднощів, тому що бореться за свої домівки, за свої родини та за своє майбутнє".

Увечері 21 листопада Росія вдарила в один із районів Запоріжжя, вибухова хвиля пошкодила приватні будинки.

Сили оборони півдня заявили, що над Чорним морем було збито рідкісного іранського безпілотника Mohajer-6, який Росія спрямувала до Одеської області.

Протягом дня 21 листопада російські загарбники атакували Одеську область протирадіолокаційними ракетами Х-31П.

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