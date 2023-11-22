Стартовал 17-й "Рамштайн". Глава Пентагона призвал союзников дать Украине больше ПВО

Министр обороны США Ллойд Остин открыл 17-е заседание международной контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате "Рамштайн" и призвал союзников усилить украинскую противовоздушную оборону в преддверии зимы.

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Украине придется пройти еще одну зиму в состоянии войны, и помочь ей в этом должны западные союзники, отметил Остин.

"Сейчас, когда Украине придется пройти еще одну зиму в состоянии войны, я призываю группу предоставить Украине средства противовоздушной обороны для защиты ее народа. Буквально за несколько дней до моего визита в Киев путинские войска нанесли новый шквал ракетных ударов, чтобы попытаться нанести вред украинской энергетической системе", – сказал глава Пентагона.

Остин выразил уверенность, что "украинский народ останется стойким перед лицом трудностей, потому что борется за свои дома, за свои семьи и за свое будущее".

Вечером 21 ноября Россия ударила в один из районов Запорожья, взрывная волна повредила частные дома.

Силы обороны юга заявили, что над Черным морем был сбит редкий иранский беспилотник Mohajer-6, который Россия направила в Одесскую область.

В течение дня 21 ноября российские захватчики атаковали Одесскую область противорадиолокационными ракетами Х-31П.

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