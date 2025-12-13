Прикрутили КАБ до дрона. Офіцер ЗСУ поділився подробицями унікального безпілотного штурму

Командир взводу логістично-евакуаційних безпілотних наземних комплексів 100 ОМБр Сергій Чуріков (Фото: 100 ОМБр)

Українські військовослужбовці навчилися виконувати штурмові місії із залученням наземних дронів. Деталі однієї з таких операцій LIGA.net розкрив командир взводу логістично-евакуаційних безпілотних наземних комплексів 100 ОМБр Сергій Чуріков.

За його словами, одна з таких перших спроб у його підрозділі відбулася, коли за допомогою наземного роботизованого комплексу українським захисникам вдалося підірвати укриття, в якому переховувався ворог.

"Підірвали КАБом. Особлива пікантність ситуації – КАБ був російський, добрі люди знайшли його і допомогли нам з добротою повернути росіянам", – сказав Чуріков.

За його словами, цю операцію вони реалізували спільно із військовослужбовцями з 28 ОМБр під час роботи у їхній зоні відповідальності. "Вони здійснювали розвідку та надавали нам дані. КАБ виявили інші фахівці – їх багато не розривається на полі бою. Хлопці з 28 за ним приїхали, забрали – це теж завдання не для слабких духом – і передали нам. Це випадковість така. Але приємно, що воно пішло на добру справу", – сказав командир взводу.

Він розповів, що військовослужбовці прикрутили КАБ до НРК – вантажопідйомність машини дозволяла – і, з огляду на оперативну ситуацію, поїхали до укриття росіян.

"Основними тут були військова удача і майстерність пілота. Він проклав маршрут. Завдання спланували таким чином, щоб дрон доїхав вночі, сховався. Коли почало світати й пілот вже плюс-мінус бачив ситуацію, він зробив останній кидок, під'їхав і, відповідно, підірвав укриття", – зазначив Чуріков.