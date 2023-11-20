Три члени НАТО рухаються до спільних сил для боротьби з мінами у Чорному морі – Bloomberg

Країни-члени НАТО Туреччина, Румунія та Болгарія наближаються до домовленостей про створення спільних сил для знешкодження мін, котрі потрапляють у їх частини Чорного моря унаслідок вторгення Росії в Україну. Про це заявляє агенція Bloomberg з посиланням на анонімні джерела серед посадовців.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Заступники міністрів оборони трьох країн збираються зустрітися в столиці Туреччини Анкарі, заявили три особи, обізнані з цією справою, котрі побажали залишитися анонімними, оскільки інформація не є публічною.

Зі слів одного з джерел, незрозуміло, чи буде також підписана остаточна угода після дводенної зустрічі.

Bloomberg зазначає, що міністерства оборони Туреччини, Румунії та Болгарії не дали коментарів.

Як зауважує ЗМІ, зустріч відбудеться лише через кілька днів після того, як головнокомандувач Військово-морських сил Туреччини адмірал Ерджумент Татліоглу висловив заперечення щодо присутності у Чорному морі військово-морських засобів інших союзників з НАТО, включно зі США, заявивши, що вони можуть "посилити напругу в регіоні".

Читайте також: Росія ризикує війною з НАТО в Чорному морі через перехоплення кораблів – ексадмірал Ставрідіс

Якщо буде досягнуто згоди, то сили з розмінування не вважатимуться операцією НАТО, проте стануть першою великою спільною дією чорноморських союзників після того, як російський диктатор Володимир Путін віддав наказ про війну проти України в лютому 2022 року, зауважує видання.

Коаліція має на меті бути повністю мирною та боротися із загрозою головному торговому шляху, особливо для зернових, і суден, що займаються розвідкою енергетичних ресурсів у цьому районі, зазначає видання.

У той час як Татліоглу заявив, що Туреччина здатна забезпечити безпеку в Чорному морі, заступниця державного секретаря США Ліз Аллен підкреслила необхідність "безпечного та взаємопов’язаного Чорноморського регіону", підсумовує ЗМІ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну МЗС заявило, що Росія використовує морські міни як безконтрольні дрейфувальні боєприпаси, і саме такі міни були виявлені 26-28 березня 2022 року біля узбережжя Туреччини та Румунії.

У липні 2022 року біля берегів Болгарії теплохід під ліберійським прапором виявив морську міну. За кілька днів морську міну, що дрейфувала, виявили на відстані приблизно двох морських миль від узбережжя Румунії.

20 вересня 2023 року влада Румунії повідомила про порятунок екіпажу вантажного судна Seama. Екіпаж заявляв, що судно натрапило на морську міну.

12 жовтня Туреччина, Румунія та Болгарія домовилися про створення "тристоронньої ініціативи" для спільної боротьби з морськими мінами в Чорному морі.

17 листопада балкер Georgia S із вантажем зерна отримав легкі пошкодження невдовзі після виходу з порту "Південний". Імовірною причиною аварії була морська міна, повідомляє Reuters.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.