Три члена НАТО двигаются к общим силам для борьбы с минами в Черном море – Bloomberg

Страны-члены НАТО Турция, Румыния и Болгария приближаются к договоренностям о создании общих сил для обезвреживания мин, попадающих в их части Черного моря в результате вторжения России в Украину. Об этом заявляет агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники среди чиновников.

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Заместители министров обороны трех стран собираются встретиться в столице Турции Анкаре, заявили три человека, осведомленных с этим делом, пожелавших остаться анонимными, поскольку информация не является публичной.

По словам одного из источников, непонятно, будет ли также подписано окончательное соглашение после двухдневной встречи.

Bloomberg отмечает, что министерства обороны Турции, Румынии и Болгарии не дали комментарии.

Как отмечает СМИ, встреча состоится лишь через несколько дней после того, как главнокомандующий Военно -морскими силами Турции адмирал Эрджумент Татлиоглу высказал возражение о присутствии в Черном море военно-морских средств других союзников из НАТО, включая США, заявив, что они могут "усилить напряжение в регионе".

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Если будет достигнуто соглашение, то силы по разминированию не будут считаться операцией НАТО, однако станут первым крупным общим действием черноморских союзников после того, как российский диктатор Владимир Путин отдал приказ о войне против Украины в феврале 2022 года, отмечает издание.

Коалиция призвана быть полностью мирной и бороться с угрозой главному торговому пути, особенно для зерна, и судов, занимающихся разведкой энергетических ресурсов в этом районе, отмечает издание.

В то время как Татлиоглу заявил, что Турция способна обеспечить безопасность в Черном море, заместитель государственного секретаря США Лиз Аллен подчеркнула необходимость "безопасного и взаимосвязанного Черноморского региона", заключает СМИ.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину МИД заявил, что Россия использует морские мины в качестве бесконтрольных дрейфовальных боеприпасов, и именно такие мины были обнаружены 26-28 марта 2022 года у побережья Турции и Румынии.

В июле 2022 года у берегов Болгарии теплоход под либерийским флагом обнаружил морскую мину. За несколько дней дрейфующую морскую мину обнаружили на расстоянии примерно двух морских миль от побережья Румынии.

20 сентября 2023 года власти Румынии сообщили о спасении экипажа грузового судна Seama. Экипаж заявлял, что судно наткнулось на морскую мину.

12 октября Турция, Румыния и Болгария договорились о создании "трехсторонней инициативы" для совместной борьбы с морскими минами в Черном море.

17 ноября балкер Georgia S с грузом зерна получил легкие повреждения вскоре после выхода из порта "Южный". Вероятной причиной аварии была морская мина, сообщает Reuters.

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